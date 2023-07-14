研資局撥4.67億展11項研究 理大獲4800萬研颱風預警系統

【明報專訊】研究資助局昨公布2023/24年度「卓越學科領域計劃」及「主題研究計劃」結果，11個研究項目共獲4.67億元撥款。理工大學土木及環境工程學系智慧結構與軌道交通講座教授倪一清帶領的研究，針對沿海城市高層建築的抗風暴問題，開發實時城市颱風風險預警和管理系統，項目獲批4829萬元。
倪一清統籌的項目名為「INTACT：沿海城市智能式熱帶風暴減災系統」，稱隨着沿海城市人口持續增長和氣候變化，風暴災害風險日益嚴重，例如香港在2018年經歷超強颱風「山竹」，令市民生活及安全受嚴重影響。
冀準確評估城市湍流
經歷山竹 助大廈抗風暴
據項目摘要，團隊將建立一套針對城市環境的智能熱帶風暴韌性系統，設計框架以通過稀疏測量（sparse measurements）有效及準確地評估「湍流」（turbulent flows），並量化複雜城市空氣動力學引起的風險。項目會為高層建築的抗風暴設計提供新的方法論和設計指導準則，可直接對建築行業、發展商、公眾，以至城市管理帶來深遠的中長期效益；而團隊所開發的實時城市颱風風險預警和管理系統將向公眾開放，指導公眾應急，例如疏散安排和臨時加固玻璃幕牆等。
灣區可持續發展研究同獲撥款
其餘獲批撥款的「主題研究計劃」項目涵蓋血管疾病、鼻咽癌、脂肪性肝病、滑坡風險應急管理、數碼資產規管、智慧城市、量子傳感技術及集成電路等範疇。而「卓越學科領域計劃」則有兩項目獲撥款，分別為天線技術及大灣區可持續發展方面的研究。
由城大電機工程學系主任兼講座教授陸貴文領導為期5年的研究項目獲撥款6919萬元，他稱世界各地對更快、更可靠及更安全的無線連接需求日增，預計全球天線市場在未來10年大幅增長，將集中研發新天線技術，以及推動相關技術作廣泛應用的高科技中心。