研資局撥4.67億展11項研究 理大獲4800萬研颱風預警系統

倪一清統籌的項目名為「INTACT：沿海城市智能式熱帶風暴減災系統」，稱隨着沿海城市人口持續增長和氣候變化，風暴災害風險日益嚴重，例如香港在2018年經歷超強颱風「山竹」，令市民生活及安全受嚴重影響。

冀準確評估城市湍流

經歷山竹 助大廈抗風暴

據項目摘要，團隊將建立一套針對城市環境的智能熱帶風暴韌性系統，設計框架以通過稀疏測量（sparse measurements）有效及準確地評估「湍流」（turbulent flows），並量化複雜城市空氣動力學引起的風險。項目會為高層建築的抗風暴設計提供新的方法論和設計指導準則，可直接對建築行業、發展商、公眾，以至城市管理帶來深遠的中長期效益；而團隊所開發的實時城市颱風風險預警和管理系統將向公眾開放，指導公眾應急，例如疏散安排和臨時加固玻璃幕牆等。

灣區可持續發展研究同獲撥款

其餘獲批撥款的「主題研究計劃」項目涵蓋血管疾病、鼻咽癌、脂肪性肝病、滑坡風險應急管理、數碼資產規管、智慧城市、量子傳感技術及集成電路等範疇。而「卓越學科領域計劃」則有兩項目獲撥款，分別為天線技術及大灣區可持續發展方面的研究。

由城大電機工程學系主任兼講座教授陸貴文領導為期5年的研究項目獲撥款6919萬元，他稱世界各地對更快、更可靠及更安全的無線連接需求日增，預計全球天線市場在未來10年大幅增長，將集中研發新天線技術，以及推動相關技術作廣泛應用的高科技中心。