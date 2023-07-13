機署辦中一STEM坊談疫下機遇 盼培養興趣吸才

中學STEAM服務學習 為長者製友善產品

機電署辦過不少學校講座，以專題方式講解電力安全及能源效益，今次講座以「百萬富翁」遊戲形式介紹日常生活機電工程項目，又向同學分享行業知識、工程師職責等，設問答環節；同日有STEM工作坊，學生動手砌停車場升降台的模型。

兩間中學上周以先導形式舉行活動。其中元朗商會中學校長丘志良提到，學校本身設有「服務學習科」課程，提供主題式及體驗式學習，並加入電子學習及創新科技元素。其中一項專題以「STEAM For Empathy」為主題，同學關心長者所需，並為他們製作一款友善產品，透過課程建立正面價值觀和積極的人生態度，亦能以所學的STEAM（「A」指藝術）技術幫助他人。他說，任何工程師或科學家也是為人類福祉而創新，中學作為成長最重要的階段，同學在此時開始培養同理心及對社會的責任心，對將來社會進步十分重要。

元朗商會中學副校長黃鳳鳴說，服務學習科作為「體驗式學習」課程，學校希望可從工程師得到專業意見，讓同學的創意想法獲專業人士指導，未來會多與機電署及工程師學會合作，期望同學發揮創意，未來能幫助改善人類福祉。

該校李同學說，自小已想成為土木工程師，平日喜歡上網看相關影片，透過今次講座加深了對機電的認識，發現這與日常生活息息相關，大開眼界。