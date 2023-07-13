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教育

閩僑停收中一 擬稍後變營辦模式 2026停運津校模式 中一二生將派他校升高中

【明報專訊】創校46年的北角津校閩僑中學因為收生不足，本學年中一級不再獲教育局「按班資助」，改以「按人數資助」營運，僅6名中一生入讀。校方前日宣布，決定新學年停收中一生，稱該校擬「稍後轉變辦學營運模式」，但未透露是否會延續辦學。閩僑中學現行的津校營辦模式會在2026年9月1日停止，現時中三生是最後一屆。

本學年「按人數資助」收6人 未言續辦學否

閩僑中學本周二（11日）在校網張貼公告，法團校董會主席兼校監曾文仲稱，近年學童人口結構性下降，導致教育生態改變，法團校董會經審視學校未來發展，「計劃於稍後轉變辦學營運模式」，但未透露詳情。本報昨致電閩僑中學校長彭志遠，截稿前未獲回覆。

該校現設中一至中六級，校方稱現年的中一和中二生，在完成中三後會參加中央學位安排，將獲派資助中四學位，轉到其他津校升高中；至於其他年級的在校生，仍可在該校以政府資助模式完成高中課程畢業為止，最遲2026年9月1日停止以津貼模式營辦，稱教育局與學校會盡力協助每個同學按意願繼續學業。

教局：學生可叩門他校 有需要可求助

教育局回覆稱，知悉閩僑中學安排，如在讀學生有意轉讀其他資助中學，可直接向心儀學校提出學位申請，該校學生和家長如有需要，可向局方區域教育服務處查詢區內學校學位空缺及尋求協助；又稱續與校方保持溝通，提供適切協助和支援。

閩僑中學早前已展開新學年收生程序，以「按人數資助」營辦中一，惟最新宣布停收。教育局未透露該校原先收到多少名學生報讀中一。翻查局方文件，以「按人數資助」營辦的學校，參加派位時，「除非家長選擇有關學校，否則學生不會被分派到該學校」，即採「不選不派」原則。

兩間中學在2021/22學年（上學年）僅開1班中一，須向教育局交發展方案，閩僑中學選擇做「特別視學」，惟被評「未達良好水平」，所以本學年中一改以「按人數資助」模式，惟最終決定下學年不收中一。另一學校明愛柴灣馬登基金中學曾擬與明愛社區書院合辦課程，方案不獲教育局接納，故今學年停辦中一級，將於2026年9月結束營運。

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