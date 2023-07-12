內地家長領派位證 多校派員游說選讀

本報記者昨到內地家長領取中學派位證的觀塘教育局學位分配組辦公室外觀察，約20名中學教職員代表在場守候，不時主動上前了解家長報校情况，又會介紹所屬中學收生程序、面試或考試流程，並簡介校內課外活動等。

居於羅湖的王先生稱，一對兒子均獲派九龍一間中學，由於離家太遠，欲到大埔區中學叩門，對派位結果嘆道「沒辦法啊，不是我們想點就點」。談到安排兒子來港就學原因，他說在港讀書對就業很大幫助，又稱兒子為準備升中正學寫繁體字。

李家超稱最壞情况已過 想方法谷生育

今年80%學生獲派首志願中學，滿意率低於前兩年，中學每班叩門位減半的安排亦屬首次實施。油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀昨說，直資學校和國際學校均面對學生流失、有學位空缺，估計有報官津校的學生轉投直資、國際或私立學校，形容此消彼長下即使叩門位減少，對比以前學生人口多的年代，入讀心儀學校的機會仍然是多。

另外，教育局數據顯示截至2022年9月的過去一年，全港逾2.7萬名中小學生不再留港升學，有中學校長日前形容退學潮未見頂。特首李家超昨日出席行會前見傳媒時重申，適齡入學人口減少是結構性問題，希望用合併、重置等方法令學校資源可適當運用；又指有人考慮離港，亦有人來港，看到相當大數目的人正移入香港，形容本港「似乎最壞的情况已過去」。

李家超昨亦提到本港生育率較世界上其他城市低，正思考政府有何方法鼓勵市民生育，使人口「更豐富」，處理到延續性的社會發展需要。

（升中放榜）