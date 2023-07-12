溥仁基層生獲派心儀校 教師憂他日舊生探空地

成長於單親家庭的梁晞彤跟媽媽、妹妹同住，數年前由劏房搬入公屋。梁母為餬口，平日接送一對女兒返學後會抽時間做家務助理，月掙4000餘元，但晞彤從不埋怨缺乏上興趣班和補習機會，閒時參加教會免費活動作樂，媽媽讚她全憑自動自覺溫習發問，每年均考全級第一，早前在「自行階段」獲心儀的順利天主教中學取錄。晞彤的兩名班主任均樂見學生付出努力有回報，班主任何老師讚她「很受教」且上課專注用心，另一班主任徐老師讚她謙虛，獲派心儀中學「從不沾沾自喜」。

另一學生李俊傑昨晨回校領派位證，見獲首志願保良局何蔭棠中學取獲，終舒一口氣。教英文科的班主任陳老師笑言，俊傑入學時是「曳學生」，英文成績較差。俊傑見老師耐心教導，由三年級起苦練英文，在高小更嘗試看英文國際新聞，常拿下全班第一。俊傑感激師長不離不棄，將來會朝做醫生的夢想進發，盼日後可回母校探老師，以報師恩。陳老師亦樂見教學相長，但面對學校前路，不禁慨嘆「將來學生回來，可能學校已變一塊空地」。

校長：平等教育助追夢

信學生懂「辦法總比困難多」

校長余詩慧說，校內多是基層學生，起步點不一，但透過學校平等教育，也成功追尋理想。她指學生升中後挑戰將接踵而來，深信出自溥仁的學生從該校學懂「辦法總比困難多」，願擁抱困難和挑戰，相信身邊有人結伴同行，師長和家人都一定會成為學生「最強後盾」。

（升中放榜）