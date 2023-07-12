覆診．複習 不適．不息 罕見病小六生獲派心儀校 盼重拾運動夢

實習記者 邱煒峰

纏疾兩年方悉病因 醫院課室兩邊走

黃埔宣道小學小六生戴涴蕎在小二一次足球比賽被踢傷腳，一直傷患未癒。家人四處求醫，試過針灸、物理治療等，惟中西醫均未分析出病因。涴蕎兩年間情况不斷惡化，由雙腳紅腫、一拐一拐走路，至雙腳無力「落唔到牀」。直至小四，有中醫發現涴蕎右腳腳趾出現「骨蝕」，建議向腫瘤科求診，經轉介至伊利沙伯醫院的醫療團隊研究發現，涴蕎患上免疫系統失調引致的罕見病「慢性多灶性骨髓炎」，患處遍及右腳腳趾、腳踭和左腳膝頭等，需每天服藥及每兩星期到醫院覆診打針。

考試前夕日溫10小時 「頂得住就繼續」

漫長治療展開，涴蕎需不時向學校告假進出醫院，狀態不好的日子需缺席課堂，而患處和藥物的副作用偶爾會令她出現頭暈、耳鳴、肚痛和發燒等不適。戴媽媽說，女兒「冇唔舒服嘅日子好少」，但「好硬淨」，承受痛楚很少哭，「應該真係幾痛，見佢隻腳一掂地就縮，但佢都願意行」。除了腳患痛楚，涴蕎憶述當時亦因不能踢足球沮喪不已，慨嘆「自己鍾意嘅嘢唔知幾時可以有番」。

與病魔「對戰」期間正值升中呈分試，涴蕎說在備試的最後幾天，每天甚至會溫習10多小時。戴媽媽稱，女兒會自動自覺溫習，「溫到咁上下知道（身體）唔妥，就會停一停」，又稱支撐女兒備試溫習是憑意志力，「知道佢係唔舒服，但仲頂得住，佢就會繼續」。涴蕎說她習慣一邊寫筆記一邊溫習，遇到不明白時會向哥哥請教，以英文科最感困難，「好似硬係入唔到腦」。黃埔宣道小學校長李德衡表示，涴蕎患病期間，學校亦有提供網課等支援，老師亦會於課餘時間向她講授課堂重點，相信她能從中學會如何克服逆境。

媽媽落淚感恩：只盼女兒讀得開心

昨天升中放榜，涴蕎在家人陪同下收到好消息，獲派首志願順德聯誼總會胡兆熾中學。戴媽媽感動落淚，感恩女兒的付出有成果，又稱一直以平常心應對升中，不主張過度催谷，只盼未來女兒「讀得開心」。

涴蕎現時病情已穩定，日常步行無大問題，雙腳不再疼痛，身體炎症指數開始回落，醫生亦建議她可量力而為做運動，但戴媽媽說女兒仍未完全康復，還要覆診和面對「無期」療程，深信這幾年的歷練會讓女兒學會勇敢、堅毅和珍惜。

即將邁向中學生活，加上病情好轉，涴蕎昨日不禁流露出興奮與期待，盼望加入中學女子籃球隊，也想在校外繼續踢足球，重拾活潑本性。

（升中放榜）