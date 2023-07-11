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教育

80%派首志願跌3點 升中叩門競爭料稍增

【明報專訊】升中派位今日放榜。參與派位的小六學生人數連跌兩年後，今年按年回升約2%至逾5萬人。競爭稍增後，80%學生獲派首志願中學，滿意率差過前兩年，但仍處於高位。有小學校長建議家長及學生按意願行事，「想叩門的都去叩」，但勿過於「頻撲」導致學童疲於奔命。局方早前宣布，學校最多只可用每班一個重讀生名額，取錄中一叩門生。有中學校長建議學界勿動用重讀生名額，應僅以流失學額招收叩門生。

91%派首三志願 同跌3點

50,508名小六生參與今次升中派位，稍低於教育局2月預估的50,600人。在「自行分配學位」及「統一派位」階段，獲派首志願及首三志願的滿意率分別80%及91%，兩者均按年下跌3個百分點。教育局呼籲家長及學生以平常心面對派位結果，又勸喻家長繼續支持及鼓勵子女，避免因個人期望而加重子女負擔。

新界校長會首副主席兼鳳溪第一小學校長朱偉林稱，不論派位結果如何，學生及家長永遠希望入讀更心儀的學校，加上整體滿意率稍跌，預計叩門競爭變大。他舉例，有居於上水的學生獲派黃大仙區中學，「也猜到（他）不會接受」，校方會協助他爭取入讀同區中學。不過朱偉林稱，首三志願理應屬心儀學校，建議家長「叩一間兩間就好，間間都叩只會令小朋友疲於奔命」。

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻則稱，學生人數下跌，即使叩門名額減半，競爭亦不會大幅增加，鼓勵家長及學生「想叩就叩」，「學校不會ban（阻止），亦ban不到」。不過，他呼籲家長切勿強求子女叩門，應先了解子女想法再決定。

參與派位的小六生今日須返回小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並於周四（13日）及周五（14日）前往獲派中學註冊。若不滿派位結果，則可到心儀中學叩門。多間傳統名校已公布叩門安排，喇沙書院今明兩天接受叩門，甄選部分申請者應考中英數筆試；香港真光中學今午1時前接受申請，部分學生將獲邀參加入學試；香港華仁書院則於明午12時前接受叩門，將面見部分學生。

有中學不用重讀生額收叩門生

教育局早前宣布新安排，中學每班兩名重讀生名額，最多只可用一個錄取非重讀生（即叩門生）。中西區聖士提反堂中學校長麥偉麟說，該校每班兩個重讀生名額將全數留作「專位專用」，照顧原校留級生。他相信部分小六生因移民、轉校等原因而取消註冊，或可騰出8至10學額招收叩門生，期望學界採同樣做法，招生時只填補流失學額。

相關字詞﹕教育局 升中派位

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