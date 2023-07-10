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教育

科大生疫後續遊元宇宙「建校」 設計地標自由「加建」 報讀者讚如「打機」

【明報專訊】疫後大學校園復常，科大有學者延續網上教學元素，師生一同在元宇宙上課。科大修讀「工程團隊設計核心課程」（下稱課程）的學生，以3D設計配合元宇宙概念，建立心中的「2050科大校園」。負責構思課程的科大工程教育創新中心主任陳銳斌認為，元宇宙可讓學生實時創作及交流，是未來教育的發展趨勢。

在科大「混合實境教室」內，學生戴上VR裝置、手執控制器，便可在元宇宙游走。課程有40多人修讀（滿額），要求每名學生在科大虛擬校園設計一個「科大地標」作為個人項目，同時可利用3D設計技術，發揮創意在元宇宙加入貓、樹和鐘樓等物件。陳銳斌稱，有學生想像2050年的科大將有一半校園範圍設於水底，甚至有學生創造「太空校園」，科研人員能藉蟲洞穿梭不同星球。

模擬塌山泥 「體驗」後測試預防方案

修讀課程的科大電子工程學系三年級生郭思玲稱，虛擬校園無時間和地域限制，可隨時隨地更新元宇宙內的設計，她曾創作一座「鯨魚尾」作為科大地標，又在虛擬班房加入喜歡的卡通人物，形容課程猶如「打機」般充滿趣味。

元宇宙創作更在應用生活層面，陳銳斌教學時在元宇宙構建一個仿真的科大校園，模擬暴雨下山泥傾瀉對科大的破壞，同時讓學生透過元宇宙角色「感受」水浸等情况，學生體驗後討論預防山泥傾瀉的方案，如以3D設計建構一幅混凝土牆，並套用到系統模擬效果。

陳銳斌稱，課程可供不同學系背景的學生修讀，不一定需具工程知識，且3D設計門檻降低，令學習效率提升，「大約8至10個小時，學生已經掌握利用軟件在元宇宙創作的能力」。不過他又表示，現時元宇宙在很多情况下是gimmick（噱頭），「好多（課程）都係為做而做，純粹為咗要加入元宇宙元素」。他指現時有不少以元宇宙作教育和遊戲的人，但問題是兩者的結合很少，需投放教育元素，如加入影片和MC（多項選擇題）與學生互動，才會有教育的價值。他又稱，相信日後人們會花更多時間在元宇宙，學習亦會更個人化，學生能按興趣在元宇宙學習不同知識。

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