239人經「學校推薦」升八大 年增三成 理工科收最多

720申請 成功率36%

據教育局統計，今屆計劃中最多人入讀大學計算科學與工程課程，達47人；其次是44人將入讀的理學課程。其餘較受歡迎學科範疇包括錄取30人的醫學與健康，28人將入商科；較少有學生入讀的課程包括「人文學科／理學」跨學科課程，得1人，法律課程收兩人。

早前有個別大學宣布經計劃錄取的學生人數，港大錄取101人，佔計劃獲取錄學生總數約四成；中大錄取38人，佔約一成半；科大及理大各收31人，分別佔約12%。

教育局長蔡若蓮說，今年第二屆計劃獲錄取通知人數顯著增加，成果令人鼓舞，當局正致力加強教育制度的多樣化，為不同學生創造機會，肯定學生在不同領域的多元才華，相信相關學生對提升香港的競爭力至為重要。教育局稱，今屆計劃共收到來自382間中學的720份有效提名，8間資助大學過去幾個月為全數獲推薦學生安排面試，仔細考慮每人特質。