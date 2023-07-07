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教育

2240內地生報恒大 升1.5倍 擬收250人 暫不用盡新增限額免擠迫

【明報專訊】恒生大學等3所自資大學下學年起獲准取錄更多內地生，由往年「10%限額」提升至20%。恒大校長何順文昨表示，目標下學年招收約1700名學士課程新生，當中預留250個學額予內地生，為免校內設施太擠迫，「不會一下子用盡（20%限額）」，而通關後內地生報讀人數按年升1.5倍至2240。他亦提及，本學年至今有70多名學生退學，按年減近半，相信退學潮「已經過去了」。

恒大一年級的內地生學士學額，將由往年的150個增加至250個，而通關後內地生報讀人數創新高，有逾2240人，按年多1.5倍。校長何順文相信，下學年將收足250名內地生，甚至較此稍多，校方將協助他們盡快融入香港及恒大，例如加強廣東話教學、促進師生交流等。他強調，增收內地生須考慮多個範疇，包括校內設施是否足夠等，而現時校方正向政府申請更多住宿用地，「無急切要再擴大（內地生）配額比例」。

70多人退學 按年減半

近年掀起移民退學潮。何順文稱，教職員及學生流動已回復穩定，本學年至今有70多名學生退學，比去年的140多人減少近一半，形容退學潮已過去。不過，他提及行政人員流失率有所上升，謂多間大專院校更以高薪挖角，「周圍均不夠人」，但相信比例不會多過其他院校。

專上院校的「特殊收生學額」早前亦放寬，不達最低入學資格但非學術範疇表現傑出的學生，可佔全校收生總數10%，以每課程計則15%。何順文稱不肯定會否用盡10%配額，具體如何分配須交由各學院自行決定。他重申，以往限收3%相關學生，與當局提倡的多元收生不符，惟不贊成取消限制，校方將參考相關學生的中學校長及教師推薦，一併考慮其中學表現及多元才華，「一定唔係睇DSE（文憑試）成績」。

推校內ChatGPT 下月出指引

此外，恒大新學年提供恒大版的ChatGPT供師生使用，防止師生的搜尋資料外泄。何順文表示，各學院將自行決定可否使用及應用範疇，校方下月將公布使用指引，要求學生使用ChatGPT做功課時必須列出所問問題、所得答案、如何分析再得出結論等，不能只繳交生成的答案。他相信，教師的角色將隨人工智能發展而轉變，由過往傳授知識演變成啟發、引導學生，未來將可更着重培養學生思考、溝通等軟技能。

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