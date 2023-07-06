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教育

爭2024復辦小一 質疑教局准兩校不夠人續辦學 溥仁家長函申訴署 投訴殺校不公

【明報專訊】獻主會溥仁小學因收生欠一人被「派0班」，早前向教育局申請「特別視學」、辦私營小一均被拒，意味該校需在2026/27學年停辦。有家長希望爭取溥仁小學2024/25學年復辦小一，又向申訴專員公署投訴當局容許其他不達「開班線」的小學繼續辦學，卻駁回溥仁的救校方案，構成不公。

稱公署回覆會全面調查

溥仁小學家長兼校友會成員鄭詩莉上月2日致函申訴專員公署，投訴教育局酌情容許收生少於16人「開班線」的兩間小學繼續辦學，卻拒絕溥仁申請「特別視學」、以私營方式營辦小一或參與「小一統籌辦法」等，質疑對溥仁不公，亦對其家庭極大不便。她引述公署稱，公署會就個案全面調查，並詳細審研所有資料，包括教育局回覆、其他資料及證據等，預計需3至6個月。

鄭詩莉的長女就讀溥仁小一，原計劃二女新學年跟隨升讀。她質疑局方對鄰近邊境、收生不足的小學「開綠燈」，「是否只需照顧內地生，而不用照顧香港的學生」，期望教育局2024/25學年容許溥仁開辦小一，屆時安排女兒入讀。

教局：已多次向辦學團體解釋

教育局稱，已多次會見溥仁的辦學團體，詳細解釋該校下學年起停辦小一及需關注事宜，將繼續與學校保持聯絡。局方重申，溥仁早前申請「特別視學」不獲批後，將不得再次參加「小一入學統籌辦法」，意味該校3年後停辦；至於停辦前仍就讀、尚未讀完小學的學生，則會獲安排轉到其他公營學校繼續學業。

申訴專員公署回覆接獲多少同類投訴、將如何處理等查詢稱，按《申訴專員條例》須對一切涉及申訴及調查的事項保密，不作任何評論。署方又稱，接獲投訴後會先評定是否屬申訴專員職權範圍及有否表面證據，若受理會交由調查科跟進，再視個案性質查訊或全面調查等。

議員：逾半學生特殊需要 應多助

立法會議員江玉歡昨午到訪溥仁聽取家長及學生意見。她在交流會後稱，溥仁逾半學生具特殊學習需要或屬非華語群體，絕大多數來自基層，理應獲更多協助，批評教育局的決定不曾評估對原校初小學生影響，亦不曾考慮特教生如何適應轉校。她補充，辦學並非做生意，不應僅憑一年收生狀况「定生死」；又謂行政主導不代表不聽意見，盼反映學校、家長心聲，讓教育局酌情容許2024/25學年重收小一生。

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