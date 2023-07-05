八大今個3年期規劃 教資會邀提人力策略意見

料今年底明年初啟下個3年期規劃

現時政府以整筆撥款形式向8間資助大學提供經常補助金，一般3年一期，各資助大學的學術周期亦以3年期形式規劃。文件提及，今個3年期規劃工作中，各資助大學要制訂《規劃工作建議書》予教資會評審，現時準則包括「滿足未來十年社會的需求」，不少大學因此在開辦課程的建議中，徵詢相關行業意見及爭取支持；而政府首次就3年期明確訂出四大策略方針，涵蓋價值觀教育及公民責任感（尤其是《憲法》、《基本法》和《國家安全法》教育及培養守法意識 ）、加强大學間的協同效應並提升資源效率等。

文件指出，在今個3年期，整個教資會資助界別的撥款限額約632億元，約78%用作教學，約兩成用作研究，餘下約2%為專業活動。