八大今個3年期規劃 教資會邀提人力策略意見

【明報專訊】不少行業現時求才若渴。教育局及教資會向立法會提交文件，稱教資會在今個3年期（2022至2025年）的規劃過程中，首次邀請大學就具策略重要性專業及行業的人力發展提出意見及分析，經整理後提交各政策局及部門參考，以便在規劃中提出反饋，「鼓勵大學培養更多切合政策需要的人才」。文件又稱，預定今年底或明年初啟動下一個3年期的規劃工作，即涵蓋2025至2028年，已再邀請大學就各行業的人力發展提意見及分析等。
料今年底明年初啟下個3年期規劃
現時政府以整筆撥款形式向8間資助大學提供經常補助金，一般3年一期，各資助大學的學術周期亦以3年期形式規劃。文件提及，今個3年期規劃工作中，各資助大學要制訂《規劃工作建議書》予教資會評審，現時準則包括「滿足未來十年社會的需求」，不少大學因此在開辦課程的建議中，徵詢相關行業意見及爭取支持；而政府首次就3年期明確訂出四大策略方針，涵蓋價值觀教育及公民責任感（尤其是《憲法》、《基本法》和《國家安全法》教育及培養守法意識 ）、加强大學間的協同效應並提升資源效率等。
文件指出，在今個3年期，整個教資會資助界別的撥款限額約632億元，約78%用作教學，約兩成用作研究，餘下約2%為專業活動。