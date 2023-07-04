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教育

《秒懂的能源百科》 煤氣公司推學習卡

【明報專訊】各界近年大力推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育。煤氣公司將推出《秒懂的能源百科》學習卡，部分內容以問題為切入點，例如「煤氣有沒有煤」、「全香港人同時放屁有多少能量」、「碳交易到底在買賣什麼」等，冀學生由淺入深，以輕鬆有趣方式學習能源知識。煤氣公司擬在新學年向部分小學免費送贈學習卡，希望成為輔助教材，幫助學生對相關學科的內容有更深理解。

問題切入 「全港同時放屁有多少能量」

一套學習卡共52張，附小冊子詳細解釋內容，主題涵蓋全球暖化影響、可再生能源發展、傑出科學家的科研故事、科學冷知識等，適合學生自行閱讀或與家長共讀。其中一張學習卡主題為「颱風來襲是風力發電好時機？」卡上解釋風即是空氣流動，帶有動能，而不同的風力發電機都有「切入風速」和「額定風速」。在風速低時，發電機風輪會變得靜止，每當風力達到「切入風速」時，風輪才開始轉，但當風力達到「額定風速」，就算風勢再強，每秒輸出的能量都不會再上升。

煤氣公司企業環境、社會及管治總監兼企業事務總監楊松坤說，全球暖化、能源危機等環境問題迫在眉睫，各地加快減碳步伐，煤氣公司希望藉學習卡激發學生對能源科學、工程等議題的興趣，明白實踐綠色低碳生活的重要，期望將來可與學生攜手推動可持續發展。

相關字詞﹕減碳 全球暖化 能源 煤氣公司

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