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教育

仁濟德育及公民教育獎勵計劃 增「推動愛國」主題目標

【明報專訊】教育局昨日向幼稚園及中小學校長發通告，指第26屆德育及公民教育獎勵計劃已接受申請。各校可將下學年（2023/24）舉辦的品德教育及公民教育課程設計、活動、計劃、研究等，提交評審委員會批核，每項獲獎計劃可領取活動津貼5000元；內容必須達成7項主題目標的最少一項，今年新增一項主題目標為「推動愛國教育」，冀「加強學生對國家歷史及發展的認識，積澱他們的民族自豪感，培養他們的主人翁意識，令他們更好地融入國家發展大局」。

正收申請 共設60獎

獲獎計劃可獲5000元

該獎勵計劃由仁濟醫院主辦、教育局協辦，每間學校可提交多於一項申請，中學、小學及幼稚園合共設60項獎項，每項獲獎計劃可獲5000元，分兩期發放。

教育局通告表示，學校可參考局方建議，培育學生的10種首要價值觀和態度，包括堅毅、尊重他人、責任感、國民身分認同等，就此擬定活動計劃。

有關計劃的其他主題目標包括「提高學生對社會的公民意識和承擔精神」、「推廣健康校園，加強禁毒意識」等。

今年獎勵計劃的目的亦增加「培養愛國愛港愛家新一代」一項，其餘與往年相同，包括加強學生的品格薰陶、公民責任培訓，並從家庭（關愛及責任）、社會（公民意識與承擔）、國家（歸屬與國民身分）以至人類普世價值（可持續發展）等層面，提升他們的德育修養與公民意識。

相關字詞﹕愛國愛港 主人翁意識 愛國教育

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