83%中小學生續戴口罩上學 調查：因外貌戴罩者 社交焦慮較大

女生：羊群心理 疫下疏於表情管理

基督教香港信義會元朗信義中學中五女生姜同學說，在「口罩令」撤銷後仍戴口罩上學，只會在放假外出時才會除下口罩。她解釋，雖然對外貌及社交均頗有自信，惟出於羊群心理，加上疫情時長期戴口罩，疏於表情管理，導致現時緊張便會抿嘴或緊咬嘴唇。

如姜同學一般每天戴口罩，或成為青少年疫後新常態。基督教香港信義會社會服務部於5月24日至6月9日，以分層類聚抽樣法，向10間中學、兩間小學的部分學生做問卷調查，了解青少年在疫情前後佩戴口罩的模式與習慣，以及佩戴口罩與社交焦慮的關係，最終接獲2564名中小學生答覆。結果發現，83%受訪中小學生仍有戴口罩上學，當中「不習慣面對面社交場合」和「對外貌沒自信」而戴口罩的學生人數，比疫情前分別多約1.5倍及2.6倍。若以滿分15分計算，前者的社交焦慮指數介乎10.2至10.6分，後者則介乎10.4至10.6分，均高於平均值8.53分。

校長：極抗拒除罩 老師社工會介入

基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然表示，「口罩令」取消初期只有極少學生除下口罩，「好像沒有人知道已經撤銷」，現時仍有學生連在表演時仍堅持戴口罩，以提升安全感，惟情况隨時間改善。他認為學校應尊重學生意願，並提供充足的適應時間，「不會問（原因），就像尊重同學在感到冷時會穿著冷外套一樣」。

不過，尹稱教師會在拍大合照的時候鼓勵學生除下口罩，若有個別學生多次均表現得極之抗拒，或代表響起警號，將由輔導教師或社工初步介入，了解背後原因，避免發生憾事。

機構擬請食雪糕 鼓勵除罩

基督教香港信義會社會服務部表示，疫情製造有利於戴口罩的環境，令自我外貌評價低及社交困難的年輕人更易隱藏自身，建議學校及社區為青年建立更安全和包容的環境，多鼓勵學生欣賞自己，減少關注外貌評價。該機構將於新學年開學後舉辦「Let us go——和你食雪糕」活動，在午飯或放學後為學生送上軟雪糕，除希望減輕學生的開學壓力，亦讓他們放下戒備，不再戴口罩。