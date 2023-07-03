去年25生自殺亡 教局：因疫稍升

教局：已助學生適應復常生活

教育局列出多項對學生精神健康的支援，又稱會因應社會情况提供特別支援，在應對突發的不幸事件上，就去年7月一宗演唱會事故及最近在鑽石山發生的一宗不幸事件，教育局在事件發生後短時間內為學校及家長提供有用資源，提醒他們關注學生情緒表現。其餘針對不同情况包括早前協助學生適應恢復全日面授課堂、撤銷口罩令，以及應對考試壓力等。

至於其他措施推展，教育局委託非政府機構開展名為「學生守護大使」的「守門人」訓練計劃，裝備學生識別和應對有需要的朋輩，參與學校由2019/20學年6間，增至2022/23學年40間；2016/17學年推出的「醫教社同心協作計劃」，在每間參與學校成立一個由醫管局精神科護士、專責教師和駐校社工組成的跨專業團隊，參與學校由2019/20學年90間，增至2022/23學年210間。