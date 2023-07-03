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教育

病患無阻出遊實習 科大畢業獲聘銀行交易員 白化視障生勉創造自己舞台

【明報專訊】「我相信自己做得到，問題只是如何做到。」患有白化症、雙眼僅餘一成視力的鄧麗銘，在主流中學手執放大鏡上課，以堅毅意志在文憑試考獲最佳5科32分佳績的故事，當時廣受傳媒報道。轉眼間，2018年入讀科技大學計量金融學的鄧麗銘將要畢業，其間踏足過以色列沙漠想像遙望不見的星光，交換至美國體驗異國學習氣氛，亦緊握每次實習機會、裝備自身，終在畢業之際獲美國銀行聘用為交易員。回顧大學生涯，鄧麗銘笑言無甚進步，惟終於取得期待已久的「沙紙」，冀以自身經歷，勉勵文憑試考生抱有信心，「創造屬於自己的舞台」。

受白化症影響，鄧麗銘自幼皮膚白晳、頭髮泛白，亦極易曬傷；惟自幼貪玩，初入大學便報名參加以色列的遊學團，只能「包到實晒」在40℃的異國游走。她憶述一行人在沙漠上席地而睡，欣賞滿佈繁星的夜空，偶有流星惹得同學歡呼，「當時是月尾，新月旁邊應是火星、金星」；其實她當時看不到星星，只能靠旁人的描述想像，笑言「應該（與真實）差不多」。

不了解SEN生到主動幫「很大進步」

除了校內活動外，鄧麗銘亦積極尋求工作機會，首份實習更來得出其不意。她憶述大一時參加一項商業案例比賽，「輸到連決賽都入不到」，事後卻因撰寫感謝信予主辦公司，而在數月後獲對方給予面試機會。鄧麗銘隨後亦憑此經驗，覓得其他實習機會，不過她仍對未來的全職交易員工作感到惴惴不安，唯有勸喻自己「這是我喜歡的工作，將在工作時間投入120%精力」。

在求學過程中，鄧麗銘感恩身邊從來不乏教職員、同學的協助，舉例說，同學每次均主動向她打招呼、招攬她同組，而教授亦特意將紅色雷射筆，改用較光亮的綠色雷射筆，照顧她的需要，「很幸運從小到大均不曾受過嚴重歧視或欺凌」。鄧形容，社會對特教生的認知，由她中學時的不了解、不抗拒，變成大學時的主動協助，「是很大的進步」。她到美國波士頓東北大學當交換生後，更發現當地視每一學生為獨立個體，尊重每人的不同，期望香港同樣能向這個方向進發，讓包括特教生在內的所有學生受惠。

科大度身定學習計劃 推動融合教育

科大特殊學習需要（SEN）學生，由2011/12學年的32人，升至上學年的156人。科大署理學務長周敬流表示，大學將為每名SEN生制定獨特的學習計劃，期望學生得悉校內有人會伸出援手，至於部分學生不願意申報，大學亦會尊重其意願。他又說，推動融合教育永遠不會有完結的一天，以往社會不甚了解時，「認為得過且過都解決到」，相信未來相關工作只會做得愈來愈細緻。

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