議員法案首讀 張宇人：中大改革空窗10年

指草案是「應做而未做的改革」

張宇人說，中大校董會多年來一直同意精減規模，惟「因種種原因均半途而廢、不了了之」，形容中大的校政改革出現逾10年「空窗期」，而2019年反修例期間校園內發生的事件，更反映校方管治出問題，「早已是不爭的客觀事實」。他續說，3人主動提案純屬履行其議員及校董的基本責任，以快速有效解決校方未能自行處理的問題。

中大日前回覆，該草案刊憲至今未曾交予校董會正式審議。張宇人表示，去年12月中已向校董會提交草案工作稿作諮詢，校董會其後成立專責小組跟進，並舉辦大型諮詢活動，至4月提交報告，同月17日經討論後接納報告。他補充，該草案與報告內容「大致相符」，相信通過後有助改善中大管治。

中大：草案未曾交校董會

張：去年12月已交工作稿

此外，特首李家超通過修訂《香港大學條例》規程，賦予港大紀律委員會權力，以調查和裁斷作出損害大學聲譽行為的學生。修訂案將於今日刊憲，並於下周三（7月5日）提交立法會，以「先訂立後審議」方式審議，並於10月20日起實施。港大在呈交立法會的文件中指出，相關修訂已參考多間本地和海外大學的做法。