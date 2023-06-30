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教育

老師「罰」留堂惡補英文 新移民生奮發直入嶺大

【明報專訊】中學文憑試（DSE）7月19日放榜，原本心情忐忑的應屆考生趙偉俊幾日前收到電郵，獲大學通知提早取錄，當下覺得難以置信，媽媽得悉後亦感動流淚。偉俊說，其實他的讀書路崎嶇不平，記得剛升中叩門時，因英文能力弱，曾有中學叫他「返小學由小五讀起啦」，惟他不甘「被睇死」，堅持希望升中一，入讀天主教慈幼會伍少梅中學後，常被英文教師「罰留堂」補課，追趕英文進度。今年初他通過學校推薦直接錄取計劃（SNDAS），獲大學面試機會，不用待DSE放榜已獲取錄，他憶述面試全英語對答殊不容易，將於9月成為嶺南大學工商管理（榮譽）學士新生。

趙偉俊昨談起獲嶺大取錄仍笑不攏嘴，沒想過夢想成真。在內地讀小學的他，6年前跟家人來港，經區議員協助報讀學校，曾有中學勸他按「新移民慣例」留級，入讀小五，以追上本港學生進度；四出叩門後，獲伍少梅中學取錄為中一新生。開學後，他還記得中一整學期的英文課都「聽不明老師教什麼」，英文課成為每天噩夢。

來港升中 被勸小五讀起

準備升高中前，偉俊說英文科教師變得更嚴厲，要求課上須回答一定數量的提問，否則要「罰留堂」補習英文，他因不敢開口講英文，變成「留堂」常客，有時留足兩小時，「那時我覺得，為何老師這麼嚴格？這樣嚴厲有什麼作用？我不想學就是不想學。但現在想起真的很感激老師，沒有她鍛煉我的英文，我現在跟初來港沒分別，不懂看又不識講英文」。他升高中後，亦主動找外籍教師和南亞裔同學練習英語，又養成習慣讀英文報紙，漸有信心講英語。他說不負家人所望入大學後，下一目標仍是繼續練好英語，盼有助日後找工作和發展。

今次是伍少梅中學首次有學生循SNDAS直入大學。校長李建文猶記得偉俊剛入讀中一時，英文能力較弱，導致缺乏自信，透露他曾打算中三輟學。李校長欣賞偉俊後來在教師鞭策下開始奮鬥，且積極參與課外活動、參選學生會等，「他一直努力追夢，到中三下學期已見他愈來愈上心」。

今年是SNDAS推行第二屆，該計劃希望不問DSE成績、取錄具特殊才華及興趣的中六生，所有申請者均可獲大學面試，以評估是否適合入讀；獲錄取者的大學聯招（JUPAS）申請會被系統自動刪除。

相關字詞﹕天主教慈幼會伍少梅中學 嶺南大學 學校推薦直接錄取計劃

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