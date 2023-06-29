學校推薦直接錄取 港大收101人升兩成

中大收38人跌三成 科大理大各31

今屆SNDAS涵蓋8間資助大學共208個學士課程。港大稱，今年逾200人申請，較受歡迎的課程範疇涵蓋人文學科、工商管理、教育、工程、醫學、理學等；校方鼓勵各中學下學年繼續踴躍提名，港大會積極考慮提供更多指定課程參與該計劃，盼能為有特殊專長的同學提供其他入學途徑。

中大回覆，來自149間中學共179名學生經SNDAS報讀，終錄取38人；較去年53人減28%。今年新生將分別入讀文學院、工商管理學院、教育學院等課程。

科大及理大分別有31個學生經SNDAS接受錄取。科大稱，相關學生會獲發一筆過5萬元獎學金，放榜後亦可按DSE相關成績，自動獲發相應獎學金。理大料下屆該校參與SNDAS的課程數目與本屆相若。

城大稱，逾四成申請人獲錄取，下年度將有多4個課程參加該計劃。嶺大稱，學生獲錄取的成功率為35%。浸大稱，獲錄取學生將入讀工商管理學士（榮譽）、傳理學學士（榮譽）（新聞與數碼媒體/公關及廣告）等8個課程。教大稱，今年計劃反應理想，已向錄取的學生發出通知。