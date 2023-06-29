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教育

QS改評分指標 港6校排名降

【明報專訊】國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2024年世界大學排名，今次加入3項新指標，包括可持續發展、就業表現和國際研究網絡，並調整研究影響力等指標的比重，新計算方法下，本港7間上榜的資助大學有6間名次下跌，只有理大維持排名，位列65（見表）。

港大中大續入首50 科大跌20位

本地大學中，香港大學和香港中文大學位列全球首50名內。港大排第26名，名次按年跌5位，與新加坡南洋理工大學並列。中大排第47名，按年跌9位。

科大今年排第60名，按年跌20名。科大稱，排名升跌受不同因素影響，校方會以此為參考，以了解自己及其他大學的表現，掌握需改善的地方。校方又稱，排名外更重要是大學長期展現的教學和研究水平，稱科大師生屢獲殊榮等表現，顯示教研實力。

中大表示，全球高等教育界仍在新冠疫情中恢復，非本地學生流動和國際教師招聘等一系列因素均受影響，又說已連續第8年躋身世界前50名，印證在研究和教育的國際領先地位。港大稱，一直致力為學生提供優質教育，在教研及知識交流等多方面力求卓越。

排第70名的城大稱，已連續9年位列首100名內，被評為前4%的大學，其中今屆在「國際學生比例」中持續表現出色，位列全球第2，認為今屆機制增加3項新指標，影響大學全球排名。

整體表現方面，美國麻省理工學院（MIT）逾10年保持全球第1名。英國劍橋大學連續兩年排第2，英國牛津大學升一位至第3名。

相關字詞﹕香港中文大學 香港大學 世界大學排名

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