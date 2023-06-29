議員改組草案今首讀 中大：未交校董會審 張宇人：與特首有共識 無收指示

校董會下月開會商討

有份提案的自由黨張宇人昨稱，早與特首李家超達成共識，認為中大校董會改組拖得太久，惟否認報道稱李家超曾給予指示。他補充，由議員提案屬最快捷有效的方式，若由中大經其他途徑申請改組或需時5年，又引述李家超解釋，現屆政府須處理多項法案，包括為《基本法》23條立法，不可能優先處理中大校董會改組。他將於周五內會提出成立法案委員會審議，期望11月交返大會二讀、三讀。

張稱議員提案最快捷 政治需妥協

有評議會選任校董去信校董會主席、校長及立法會主席，質疑草案「完全漠視」校董會經諮詢後的報告書，不滿私人草案提出維持立法會議員代表的3席，又點名批評張宇人在校董會「目中無人、出言不遜」。張宇人稱，中大校徽、校長段崇智續任等問題只得議員校董「出聲」，更稱有議員甚至要求議員校董增至5席，又說政治需要妥協，「講真理不是數票，校董會亦不是吓吓講舉手舉腳」；又謂去年底曾將私人草案交予校董會審視，而校董會備悉，「絕對相信聽唔到有人反對」。

校友：無共識下要校方出錢如打劫

張宇人日前去信要求中大校董會承擔草案開支，他昨解釋，草案長達57頁，每頁刊憲涉款逾6000元，總開支是以刊憲兩周和登報兩次計算，又說草案與中大相關，理應由中大「埋單」，兩名中大前校長亦支持。不過，此做法掀起中大持份者批評，中大校友馮家強指出，草案與校董會建議方案有出入，批評張宇人作為校董，不尊重中大成員的聲音，又質疑張在無共識下要求中大承擔開支，「與打劫有何分別」。

多個政黨表態支持草案。民建聯陳克勤表示，黨團會投票支持黨友劉國勳的提案。工聯會鄧家彪說，該會一向支持大專院校改革，將支持草案。經民聯林健鋒稱，黨內未正式討論，但傾向支持。