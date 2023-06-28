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教育

教大師訓畢業生平均起薪3.3萬新高

【明報專訊】香港教育大學昨公布去年畢業生就業調查，教育榮譽學士課程、即師訓學士畢業生有95.4%成功獲聘及升學，按年微跌1.1個百分點，平均起薪點則達33,516元，按年增逾2000元，創歷年新高。教大稱，本港近年面對人才流動，學界招聘更殷切。

逾八成畢業前獲聘

教大學生事務處每年10月至12月做畢業生調查，去年底獲460名全日制師訓課程畢業生回覆。調查反映，81.1%師訓課程學生在畢業前已找到教學工作，比較2021年的74.3%，上升6.8百分點。

另外，調查亦訪問291名讀教育相關學科課程的畢業生，包括語文研究榮譽文學士、全球及環境研究榮譽社會科學學士，當中90.4%學生成功獲聘或選擇繼續進修，平均起薪點為19,029元。

教大學生事務處長甄玉媚表示，近年因為人才流動而出現教師空缺，學界在招聘時亦更見殷切；至於未來人口變化對就業市場可能造成什麼影響，她說：「只要學生努力裝備，認清目標，定能一展抱負，發揮所長。」

甄玉媚續說，校方近年因應學界最新發展及需要，在本科課程加入創新教學及資訊科技等新元素，令學生可於專業及知識層面作全方位裝備。

教大協理副校長（學術事務）及教務長鄭美紅說，教大在傳統的教育優勢以外，會拓展更多元學科，回應社會人力資源的需要。

相關字詞﹕教師 大學畢業生薪金 教大

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