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教育

13歲入學 肌萎生讀詩自勉戰試場 祖母一席話點醒 信天生我材必有用

【明報專訊】「天生我材必有用，千金散盡還復來」，憑藉李白《將進酒》一句堅持創作詩詞的應屆中學文憑試（DSE）考生林凱涵，天生患有脊髓性肌肉萎縮症，四肢肌肉乏力，需靠輪椅代步。原居潮汕，自出生以來從未接受過正式教育的他終在13歲時來港讀書，他憶述入學時因難以適應讀書及校園生活，曾打算放棄，幸得嫲嫲一席話點醒他——「你將來只得兩條路揀，一係去庇護工場『包膠』；一係『坐辦公室』」，令他打消放棄讀書的念頭，立志考入城大中文及歷史課程。鍾情詩詞的他去年更出版個人詩詞集。

明報記者 黃廸暉

現年18歲的林凱涵就讀香港耀能協會賽馬會田綺玲學校，選修中史和資訊及通訊科技（ICT），是該校唯一應屆DSE考生。礙於身體問題，凱涵應考文憑試期間獲5分鐘休息時間。

內地沒特殊學校 終日在家看動畫

時間回到6年前，12歲的凱涵原居潮汕，礙於內地當時較少無障礙設施，加上沒有特殊學校可讓他上學，導致他終日只能在家中玩玩具及看動畫，幸得家人自小教授他文學及歷史故事，特別是爺爺會跟他一起看《三國演義》，令他對文學及中史產生濃厚興趣，亦產生了「讀書」的夢想，最後在13歲來港後願望成真。

由於凱涵長期坐輪椅，背脊經常感疲倦，一周至少會做3次物理治療。他說備試時每天操練歷屆DSE試卷約5小時，在應考時曾暫停治療，但因他居於學校宿舍，當溫習感疲勞時可上牀休息。被問及對哪一科最有信心，他不假思索說是ICT，笑言此科「答題技巧簡單」。他說因小時候較少接觸英文，故最無信心的是英文科，不過他未敢輕言放棄，認為「（DSE）是一生一個過程」。

「失戀」遇好詩 走上創作路

凱涵說，念初中時愛上一個女孩但無法得到，身邊無人能理解他的心情，形容當刻有如萬念俱灰，恰逢參加香港學校朗誦節比賽，誦材為李商隱的《無題》，其中一句「身無彩鳳雙飛翼，心有靈犀一點通」徹底打動了他，那時他發現詩詞原來是多麼優美，亦跟他「失戀」的心情不謀而合，讓他找到「知己」，漸漸愛上詩詞，後來奪得全港學界律詩創作比賽中學及專業教育學院特別獎，更於去年9月出版個人詩集《倍郁集》。

《倍郁集》收錄了21首由凱涵創作的詩詞，其中他最喜歡的是《水調歌頭——虛和實》。他解釋，這首詞代表他對世界的看法，認為不要太在意人生得失，應放下執著，及時行樂。被問及有哪些執著，他說初入學時感到其他同學「好弱」，形容自己目中無人，直至學校舉辦綜藝比賽，發現其他同學能歌擅舞，甚至身體情况較差的同學亦積極投入參與，令他學懂放下執著。他說製作詩集大概用了一年時間，當中學會寫計劃書、找報價、排版等知識。被問及最喜歡哪個古代詩人，他說是李白，認為其價值觀與自己十分相似，而《將進酒》的一句「天生我材必有用，千金散盡還復來」更令他明白雖然終身需靠輪椅代步，但出生必有用處。

盼經歷鼓勵別人 籲師弟妹堅持

上月11日是凱涵應考最後一科文憑試的日子，他形容當刻心情「輕鬆晒」，卻感到迷惘，「考完好像失去了方向」。被問及有何夢想，他靜思數秒後說：「我的夢想？其實我都不知道。」只希望將來以自己的詩詞及故事能鼓勵別人，寄語師弟妹不要放棄夢想，要堅持走下去，努力讀書。

相關字詞﹕香港耀能協會賽馬會田綺玲學校 林凱涵

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