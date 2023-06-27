明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

教局合輯MV慶七一 供學校播放合唱

【明報專訊】七一將至，教育局昨日向學校發通函，指18間小學逾500名小學生早前製作《東方之珠》音樂錄像，局方已將各校片段製成合輯，供學校在七一香港特區成立紀念日或前後的上課日，舉辦慶祝活動時播放，亦可讓師生及家長欣賞或安排合唱。局方稱，今次的音樂錄像可譜寫家國情懷、培養國家意識和民族認同。

設「國教年曆」 列明九一八等紀念日

參與製作的包括英皇書院同學會小學第二校、福建中學附屬學校及鳳溪第一小學等18間小學。教育局稱，《東方之珠》歌詞描述璀璨動人的香港景色，夜景在萬家燈火映襯下，像一顆耀眼明珠，又指揀選此曲作為小學生慶回歸音樂錄像，希望藉此「為國家和香港獻上誠摯的祝福」，且讓學生展才華。局方盼學生了解歌詞意義及歌曲蘊含的意境，加強他們對國家和民族的認同及歸屬感。

另外，《港區國安法》實施近3年，教育局長蔡若蓮接受傳媒訪問，學校提供國安教育是應有責任，又稱局方現設國民教育活動規劃年曆，舉例當中列明9月18日是「九一八事變」紀念日、12月13日為南京大屠殺死難者國家公祭日等。她認為學校已「很習慣」結合日常生活來推展國安或國民教育，「很正常，例如有什麼3周年、5周年，有特別活動安排，我們都覺得是善用時節，讓同學能有氣氛」。

國務院港澳辦主任夏寶龍4月訪港，行程包括到訪中小學，了解推行國民教育情况，蔡若蓮認為並不反映「中央對本港國教工作不放心」，「（夏寶龍）參觀後特別撥錢予學校買書，多閱讀，表達國家對香港年輕一代的關心，看不到他不放心的地方，他亦多番肯定教育界的工作」。

相關字詞﹕七一 蔡若蓮 國安教育

上 / 下一篇新聞