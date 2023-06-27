教局合輯MV慶七一 供學校播放合唱

設「國教年曆」 列明九一八等紀念日

參與製作的包括英皇書院同學會小學第二校、福建中學附屬學校及鳳溪第一小學等18間小學。教育局稱，《東方之珠》歌詞描述璀璨動人的香港景色，夜景在萬家燈火映襯下，像一顆耀眼明珠，又指揀選此曲作為小學生慶回歸音樂錄像，希望藉此「為國家和香港獻上誠摯的祝福」，且讓學生展才華。局方盼學生了解歌詞意義及歌曲蘊含的意境，加強他們對國家和民族的認同及歸屬感。

另外，《港區國安法》實施近3年，教育局長蔡若蓮接受傳媒訪問，學校提供國安教育是應有責任，又稱局方現設國民教育活動規劃年曆，舉例當中列明9月18日是「九一八事變」紀念日、12月13日為南京大屠殺死難者國家公祭日等。她認為學校已「很習慣」結合日常生活來推展國安或國民教育，「很正常，例如有什麼3周年、5周年，有特別活動安排，我們都覺得是善用時節，讓同學能有氣氛」。

國務院港澳辦主任夏寶龍4月訪港，行程包括到訪中小學，了解推行國民教育情况，蔡若蓮認為並不反映「中央對本港國教工作不放心」，「（夏寶龍）參觀後特別撥錢予學校買書，多閱讀，表達國家對香港年輕一代的關心，看不到他不放心的地方，他亦多番肯定教育界的工作」。