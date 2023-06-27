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教育

宿舍地盤現蜜蜂竇露鋼筋 港大：4月得悉發警告信 已換石屎工序團隊

【明報專訊】香港大學位於薄扶林的教職員宿舍工程，部分樑柱出現石屎「蜜蜂竇」空洞及鋼筋外露等，被質疑施工質素欠佳。港大昨日稱，校方自4月起已向承建商發出4份現場備忘錄及1封警告信，惟情况不變，故在本月先後更換負責混凝土工序的團隊、監督，以及承建商的工地工程師。有校委會學生代表批評，校方過去兩個月知情不報相當不負責任，「同學絕對有合理原因，懷疑身處的校園有多安全」。

張翔：嚴肅處理 將商方案

港大表示，最早於4月得悉事故，上月再在涉事地盤的停車場區域發現幾處混凝土出現問題，項目團隊已向承建商發出4份現場備忘錄及1封警告信，要求整頓和改善；不過情况未有改變，因此在本月6日與承建商開會並採取即時行動，包括先後更換混凝土工序的團隊和監督，以及承建商的工地工程師。港大稱地盤內較輕微的問題已經處理，惟涉及較大範圍的問題，則須再詳細評估，方能決定適合的修補方案。

港大校長張翔回應表示，港大非常重視建築安全，將嚴肅處理事件，正與政府及承建商溝通及跟進，並已派遣專家到現場與工程師了解狀况，各級管理層將商討應對方案。

學生批知情不報 促徹查究責

港大校務委員會本科生代表戚由康則在社交平台稱，已去信港大物業處處長施偉賢，並提出4項訴求，包括由校方調查現有結構問題，必要時重建涉事部件，以及向涉不當行為的職員追究責任等。他昨向本報引述校方文件指，顧問公司分別在4月下旬、5月下旬及6月上旬，通知承建商混凝土工程出現問題，3次均有抄送港大物業處，最後一次更建議暫停相關工程，批評校方一直知情卻不跟進，「不是外判了出去就便可以什麼都不理會，無論如何（港大）均須負起監管的責任」。他期望校方認真調查事件並追究行當不當者的責任，向學生及公眾交代。

承建商精進 為塌天秤地盤承建商

港大物業處網頁顯示，該項目的首席顧問公司為李景勳、雷煥庭建築師有限公司，承建商為精進建築有限公司，後者為去年安達臣道地盤冧天秤3死事件的涉事地盤承建商。

屋宇署昨派員巡視後表示，涉事地盤目前並無明顯結構危險，已要求註冊結構工程師提交報告，包括已採取的改善措施，防止事件重演。署方又指涉事承建商發現混凝土質量欠妥後，已按《地盤監督作業守則》填寫「不一致及糾正報告」，認為今次事件正反映現行規管及監管制度發揮有效作用。

相關字詞﹕精進建築 張翔 香港大學 港大西高山校園重建

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