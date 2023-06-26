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教育

調查：基層青年逾半不知藍圖

【明報專訊】政府去年12月公布《青年發展藍圖》，有機構調查基層青年對藍圖的認知及意見，結果顯示逾半受訪基層青年不知道政府公布了藍圖，大部分受訪者更稱「頗不了解」或「十分不了解」藍圖內容。機構指出，基層青年較重視升學就業等務實的生活問題，促政府為藍圖訂立具體、可實踐和可監察的進度。

香港社區組織協會與新青權利關注組於今年3至5月網上問卷訪問84名基層青年，平均年齡及年齡中位數均為20歲，家庭每月收入中位數為8000元。有五成受訪者稱不知道政府去年公布了藍圖，近六成半表示沒有看過藍圖，更有八成受訪者「頗不了解」或「十分不了解」藍圖內容。

最關注工作房屋 社協促訂具體進度

調查顯示，基層青年作為本港青年的一分子，最關心的議題為工作（83.3%）及房屋（83.3%），其次為教育（77.4%），排名最後的是公共事務（31%）。最多受訪者認為政府應優先處理房屋議題（77.4%），其次為工作（63.1%），個人健康則最少人選擇（32.1%）。

機構提出9項建議，例如青年發展委員會主席應改由行政長官出任，並加入包括基層青年在內的青年代表。調查又指現時藍圖的「關鍵績效指標」（KPI）只有項目產出（output），促政府加入工作成果（outcome）及效益（impact）作衡量，量度具體成果。

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