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教育

新校舍可納6000師生 促進跨學科融合

【明報專訊】職業訓練局在茶果嶺海旁4.2公頃新校舍將於2030年落成，VTC亦需協助興建海濱公共休憩用地、重置足球場等，VTC執行幹事唐智強稱，正進行前期搬遷工程，會先安置新設施，讓市民繼續使用，才拆卸原有設施，做校舍工程。他稱，新校舍是VTC過去41年來最大的校園項目，可容納6000名師生，多個學科將搬入，促進跨學科專業融合。

青衣建電動車維修培訓中心

另一新項目是IVE（青衣）籌備成立電動車培訓中心。唐智強稱，有興趣修讀汽車修理的人本已不多，要維修新能源汽車更需不同技術，隨2035年停止新登記燃油私家車，電動車需求將不斷增加，業界面臨維修人手短缺。唐智強稱培訓中心向業界提供維修電動車的upskilling（學習新技能）及reskilling（再培訓），他稱VTC亦會配合政策扮演重要角色，提供額外培訓學額，又稱目前青衣中心空間不大，會與政府及業界商討，日後加大培訓量。

此外，VTC計劃IVE（葵涌）附屬校舍成立電梯及自動梯科技中心（Lift & Escalator Technology Centre），唐稱，本港未來新建樓宇、商場都需有關電梯及升降機維修人才，希望助培訓更多人手，計劃明年申政府撥款、2026年建成。

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