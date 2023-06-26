新校舍可納6000師生 促進跨學科融合

青衣建電動車維修培訓中心

另一新項目是IVE（青衣）籌備成立電動車培訓中心。唐智強稱，有興趣修讀汽車修理的人本已不多，要維修新能源汽車更需不同技術，隨2035年停止新登記燃油私家車，電動車需求將不斷增加，業界面臨維修人手短缺。唐智強稱培訓中心向業界提供維修電動車的upskilling（學習新技能）及reskilling（再培訓），他稱VTC亦會配合政策扮演重要角色，提供額外培訓學額，又稱目前青衣中心空間不大，會與政府及業界商討，日後加大培訓量。

此外，VTC計劃IVE（葵涌）附屬校舍成立電梯及自動梯科技中心（Lift & Escalator Technology Centre），唐稱，本港未來新建樓宇、商場都需有關電梯及升降機維修人才，希望助培訓更多人手，計劃明年申政府撥款、2026年建成。