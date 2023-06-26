VTC倡吸內地生補技術人才 建議准留港就業 兩地互認文憑資歷

明報記者 魏綺婷

據教育局資料，2023/24（下個學年）中六學生43,900人，唐智強稱，中六畢業生較2013年近7萬少約四成，未來10年徘徊4.1萬至4.6萬，按估算未來10年人口也不會反彈回以往高位，在8間資助大學1.5萬個學位不變下，升讀職專課程的人肯定減少，唐智強稱，非純粹擔憂收生，因VTC大部分學位均獲政府資助，而是關注技術人才將會減少。VTC下設25個行業訓練委員會，他稱業界很多時都反映不夠人才，如飛機服務、會展、酒店、物流、資訊科技、建造業等，較少聽聞各行業夠人。他認為可招收更多內地生來港讀HD，以切合本港整體人才需要。

料中六生10年不回升

綜合教育局及教資會資料，2021/22（上個學年） 有14,792名內地生在八大讀學士、研究院修課或研究課程；同一學年就讀23間院校高級文憑的非本地生僅310人。唐智強稱，VTC取錄內地生人數非常少，「3位數字都不到」，跟內地生來港讀本科、研究生數字「差天共地」。他解釋，內地生來港讀HD卻步，因本港HD證書回內地不獲承認，畢業後又不可留港就業，「『雙輸』讀來做什麼？」如可以解決證書互認、留港政策問題，相信可吸引內地生來港讀HD。他理解港府正積極處理，並需跟內地當局商討。

唐智強稱，若本港及內地建立職專教育證書的互認機制，學生讀完內地專科文憑後，可赴港銜接學位。他稱，內地專科文憑畢業生要在內地升讀學位，即內地稱之為「專升本」（專科升本科）競爭很大，如果讓他們來港升讀本科，可入讀VTC轄下香港高等教育科技學院（THEi）或其他本港院校的學位，「對大灣區及本港人才融入，相信有好大幫助」。

學費語言問題 難招海外生

本港院校積極招收內地生，3間自資大學獲放寬以往的「10%限額」（即全校內地、台灣、澳門自資本地副學位及學士人數不可多於上一學年總學生人數10%）至20%，唐智強稱VTC同樣要求，希望獲批加至兩成。至於吸納內地以外的非本地生，唐智強稱招生目標包括來自印尼、泰國、馬來西亞、新加坡及韓國的學生，惟部分學生英文未達標，他們亦會考慮自資學費負擔問題，致招收海外生有一定困難。

外勞來了又走 不擔心增競爭

政府月中再擴大輸入外勞，唐智強被問會否增加與本地生的競爭，他稱不擔心，外勞非香港人，是「come and go」（來了又走），又稱會檢視VTC在外勞政策上扮演的角色，舉例說，會幫助外勞了解職業安全、本地職場文化，或提供行業訓練。