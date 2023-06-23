明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

AI尹光成熱話 周耀輝：提醒人類勿懶惰

【明報專訊】AI（人工智能）能否取代人類持續掀討論。填詞人周耀輝自2011年起在浸大教歌詞創作班，課上常提學生「勿變成AI」，深信流行音樂必定要有人性的投入，「歌詞所承載的美學、價值觀念，一定是我自己覺得可以交出來給這個世界的」。

近日有人上載「AI尹光」演繹歌手姜濤及林家謙等的流行曲，以合成聲線模仿尹光獨特唱腔，有網民稱可亂真。周耀輝說，AI提醒他人類不能懶惰，「人家（AI）咁快、咁叻，已拿了很多前人的東西，我們更加要做一些新事情，以及是誠誠實實地寫下來的，不是機械」。

學生多寫夢「慘不忍睹」 鼓勵多嘗試

教學多年，周耀輝留意到學生寫詞主題千篇一律，大多都是追夢，笑言很老土，「慘不忍睹」。他說這一代學生「生得很似」，「年輕人一直受教育，是被教育交出中聽的答案，考試制度基本上就是這回事，但對創作來說，我覺得不對」。

周耀輝說，歌詞班初期會讓學生自由寫詞，後來要求學生基於真人真事寫出作品，「就會見到學生寫得踏實些」。他說並非禁止學生談追夢，而是希望鼓勵他們多嘗試，「當是由宋代開始計，在中文世界出現過這麼多好作品，去到近代（已故詞人）黃霑、鄭國江，一直至今。你就在這傳統下寫歌詞，好困難」。他舉例，有學生將流產婦女的故事寫入歌詞，相信現今世代的經歷有其獨特之處，「我懷疑宋詞沒有人寫過流產，但2023年，就可以這樣寫」。

「要學在界限中爭最大自由」

被問國安法和現時政治環境下有否要求學生避開敏感題材，周耀輝不認同要限制學生，「學生會繼續學習創作，我想其中一點也要學如何在一些界限之中爭取最大自由」，強調學生很成熟，信任他們會自行拿揑，盼他們都能有所發揮。

今屆學生之一「車神」李慧詩補充，近年港人面對社會事件和疫情衝擊，「很多時我們將注意力擺在政治上，但生活也有很多令我們不快和崩潰的事，我們也應把注意力放於關心身邊的人過得如何、有何需要」。

相關字詞﹕歌詞 李慧詩 AI尹光 周耀輝

上 / 下一篇新聞