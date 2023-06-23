AI尹光成熱話 周耀輝：提醒人類勿懶惰

近日有人上載「AI尹光」演繹歌手姜濤及林家謙等的流行曲，以合成聲線模仿尹光獨特唱腔，有網民稱可亂真。周耀輝說，AI提醒他人類不能懶惰，「人家（AI）咁快、咁叻，已拿了很多前人的東西，我們更加要做一些新事情，以及是誠誠實實地寫下來的，不是機械」。

學生多寫夢「慘不忍睹」 鼓勵多嘗試

教學多年，周耀輝留意到學生寫詞主題千篇一律，大多都是追夢，笑言很老土，「慘不忍睹」。他說這一代學生「生得很似」，「年輕人一直受教育，是被教育交出中聽的答案，考試制度基本上就是這回事，但對創作來說，我覺得不對」。

周耀輝說，歌詞班初期會讓學生自由寫詞，後來要求學生基於真人真事寫出作品，「就會見到學生寫得踏實些」。他說並非禁止學生談追夢，而是希望鼓勵他們多嘗試，「當是由宋代開始計，在中文世界出現過這麼多好作品，去到近代（已故詞人）黃霑、鄭國江，一直至今。你就在這傳統下寫歌詞，好困難」。他舉例，有學生將流產婦女的故事寫入歌詞，相信現今世代的經歷有其獨特之處，「我懷疑宋詞沒有人寫過流產，但2023年，就可以這樣寫」。

「要學在界限中爭最大自由」

被問國安法和現時政治環境下有否要求學生避開敏感題材，周耀輝不認同要限制學生，「學生會繼續學習創作，我想其中一點也要學如何在一些界限之中爭取最大自由」，強調學生很成熟，信任他們會自行拿揑，盼他們都能有所發揮。

今屆學生之一「車神」李慧詩補充，近年港人面對社會事件和疫情衝擊，「很多時我們將注意力擺在政治上，但生活也有很多令我們不快和崩潰的事，我們也應把注意力放於關心身邊的人過得如何、有何需要」。