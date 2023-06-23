周耀輝作詞班 李慧詩譜寫無常中曙光

「悲劇裏容我自嘲一句／死不去／生死有命仍畏懼／天意弄人而我慶幸」，李慧詩在浸大歌詞班寫下原創粵語歌《倖》的歌詞，講述化名為「表哥」的大學同學小時經歷父母離異，與父相依為命，清貧的他常捱餓，甚至覺得會餓死。她又難忘表哥分享，長大後當兼職首獲薪水，拿錢回家跟爸爸說可養他了。

述同學故事 記生活不幸與福分

寫詞前，李慧詩兩度訪問表哥，從第二次傾談時知道表哥的爸爸約4年前因肺癌病逝，由表哥獨力辦父親的死亡證和後事，但他未被擊潰，後來入到大學，找到另一半。李慧詩遂把表哥於無常中見到曙光的故事譜成歌詞。

笑言住宿舍如被監視 要搬卻不捨

李慧詩著作《身上的每道傷疤》去年出版，她說寫詞有別寫書，要更謹慎，又說周耀輝要求歌詞內容真實，「受訪者願受訪，是有信息想說，我好像一個中間人幫他表達。但我也有自己的故事，希望我和他之間的火花帶出獨一無二的歌」。她說訪問時被表哥「死唔去乃幸運」的想法觸動，「每人生活中都有很多不幸，但當中也有福分、有僥倖的事，未必是憑努力爭取到，或者很努力後仍然不幸，但最起碼我們仍生存，維持生活」。

今屆歌詞班以「無常家+」為主題，36名學生圍繞「無常」或「無家」寫詞。李慧詩說，運動員生涯也體驗到何謂「無家」，多年來四出比賽訓練，即使在港也住在體院宿舍，怕回家影響表現，很少見家人。多年住宿舍日子如被監視，「我們看電視要去電視房，出入要嘟卡，他們會知我有否離開過這地方」。月初她宣布退役擬轉任教練，終要搬離宿舍，卻又不捨，心情矛盾。

開課前接「警告」 勿霸位卻常缺席

李慧詩2017年入讀浸大創意及專業寫作文學士課程，今年終戴上四方帽。這位「車神」也是首位於兩屆奧運奪牌的港將，成績斐然，不過歌詞班開課前，周耀輝向她發「警告信」，稱學生踴躍報讀該課，笑說擔心她霸佔名額卻忙着比賽，「周圍去，有天大的理由缺席，代表香港，你個歌詞班憑什麼呢」。李慧詩最後上足每課。

一如傳統，歌詞班學生將以演唱暨分享會展現所學，明天起一連兩日在校內舉行。另一學生周子皓寫下《月循環》的歌詞，取材自曾流產的中學教師Rene。他稱亞洲人忌諱這話題，但Rene教他明白「不止新生命出世才慶祝，為何不慶祝經歷一個好suffering（痛苦）的流產後，我還是一個完整的人」。