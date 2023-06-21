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教育

末代DSE外語劍橋卷下周報名 2025年起改向官方文化機構報考

【明報專訊】中學文憑試（DSE）現設日語、法語、西班牙語等6種其他語言「丙類」科目考試，均採用劍橋大學國際考評部高級補充程度（AS level）試卷，並由劍橋國際閱卷及為成績評級。隨着考評局2025年起改用各官方文化機構的語言考試，今年11月舉行的丙類科目考試成最後一屆採用劍橋國際試卷，考評局昨向學校發通告指下周一（26日）至7月12日接受報名。

考評局昨發通告提醒學校須透過網上系統提交下屆DSE丙類科目考試申請，6科包括法語、德語、印地語、日語、西班牙語及烏爾都語考試將在今年11月舉行，成績明年1月下旬發放。當中印地語及烏爾都語不設口試，此兩科在2015年起從丙類科目取消。

兩年內考達指定水平 列DSE成績

考評局去年宣布，由2025年起，考生須直接向各官方文化機構報名考試，將由日本語能力試驗（JLPT）、法語鑑定文憑DELF、DALF等考試，取代劍橋國際試卷；亦首設韓國語能力考試（TOPIK）。據考評局網站所示，將接受考生在DSE考試年份前兩年內的指定語言考試成績，若達指定或更高水平，便可列入DSE成績。

中學校長：早些考試壓力較細

元朗商會中學校長丘志良說，該校過往開辦高中日語、法語供學生選修，考評局新安排下，現為中四級新增韓語科目，合共11名中四生正修讀韓語和日語。

他說，外語科目的學生學習進度不一，部分人過往自學已有底子，故提供課程的校外機構會定期測試學生水平，若學生表現達一定水平，不排除可在考DSE的前一年、即中五時接受外語考試，之後再將之列入DSE成績，「早些考試壓力較細」。

據考評局數字，今屆DSE丙類科目考試共578人報考，最多人報考日語，有479人（83%），其次是同樣有35人報考的法語和烏爾都語，最少是德語和印地語，各4人報考。

相關字詞﹕韓語 日語 中學文憑試 考評局

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