末代DSE外語劍橋卷下周報名 2025年起改向官方文化機構報考

考評局昨發通告提醒學校須透過網上系統提交下屆DSE丙類科目考試申請，6科包括法語、德語、印地語、日語、西班牙語及烏爾都語考試將在今年11月舉行，成績明年1月下旬發放。當中印地語及烏爾都語不設口試，此兩科在2015年起從丙類科目取消。

兩年內考達指定水平 列DSE成績

考評局去年宣布，由2025年起，考生須直接向各官方文化機構報名考試，將由日本語能力試驗（JLPT）、法語鑑定文憑DELF、DALF等考試，取代劍橋國際試卷；亦首設韓國語能力考試（TOPIK）。據考評局網站所示，將接受考生在DSE考試年份前兩年內的指定語言考試成績，若達指定或更高水平，便可列入DSE成績。

中學校長：早些考試壓力較細

元朗商會中學校長丘志良說，該校過往開辦高中日語、法語供學生選修，考評局新安排下，現為中四級新增韓語科目，合共11名中四生正修讀韓語和日語。

他說，外語科目的學生學習進度不一，部分人過往自學已有底子，故提供課程的校外機構會定期測試學生水平，若學生表現達一定水平，不排除可在考DSE的前一年、即中五時接受外語考試，之後再將之列入DSE成績，「早些考試壓力較細」。

據考評局數字，今屆DSE丙類科目考試共578人報考，最多人報考日語，有479人（83%），其次是同樣有35人報考的法語和烏爾都語，最少是德語和印地語，各4人報考。