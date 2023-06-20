教局推初中AI教材 盼下學年設單元 內容包括ChatGPT 提留意抄襲誠信擔憂

教育局昨日向學校發通函，推出「高小增潤編程教育課程單元」（見另稿）及「初中人工智能課程單元」（下稱初中AI單元），稱課程單元建基於「賽馬會運算思維教育」計劃和「中大賽馬會『智』為未來計劃」成果改編，已向課程發展議會科技教育委員會蒐集意見及獲支持。

涵基礎倫理等課題 引學生思考應用道德

「初中AI單元」涵蓋AI基礎、倫理、電腦視覺、電腦語音和語言、虛擬實境、機械人、社會影響和未來工作等課題（見圖）。單元引言提及，學生在教師引導下，可更深入思考AI技術與應用之間的道德考量，成為具道德操守的科技使用者；亦可引發學生對創新科技的興趣及提升能力，善用AI造福社會及世界。

昨日發布的初中AI單元教材屬教師版，共有3冊，分別佔6至8節課時（每節35分鐘），學生版、工作紙及簡報等待公布。第三冊有課節以「AI與未來工作」為主題，介紹及建議試用生成式AI，如在ChatGPT相關網站（如www.poe.com）輸入請求如撰寫一封求職信，評價信件質素、是否正確；教材又列舉AI在銀行和金融業、醫療保健、零售和市場營銷等行業的應用，反思優劣。在「AI的社會影響」主題的課節，提及在教育中應用ChatGPT有潛在好處，但人們亦擔憂AI生成內容的質量、準確和一致性，稱AI生成內容可能不準確或不合理，也可能重複無根據的觀念和存成見。

校長：將AI納入課程做法合適

香港聖公會何明華會督中學屬中大賽馬會「智」為未來計劃的先導學校，校長金偉明稱，數年前已將AI內容納入初中課程，現行做法已達局方要求，認為將計劃調節並推展至全港學校的做法合適。

金偉明稱，每年都會檢視及更新電腦科內容，以緊貼科技趨勢，如會教元宇宙、非同質化代幣（NFT），亦已加入ChatGPT課題，稱教學主要從素養角度出發，教學生小心應用，留意內容真確、版權及私隱問題。他稱，學校沒禁止學生用ChatGPT，建議他們可參考內容、以此擴闊思維空間，但已向學生解說清楚，直接取內容會被視為「抄功課」。