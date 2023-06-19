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教育

學用AI設計電車 資優學苑生繪未來城市

【明報專訊】香港資優教育學苑（學苑）與叮叮科創合作，15名12至16歲的學員完成20小時的3D模型課程後，以AI工具設計電車車身，描繪出他們心目中的未來城市願景，慶祝學苑15周年。特別版的電車已行駛，為期一個月至下月16日。

行駛一個月 慶創校15周年

學苑院長黃金耀說，「電車車身設計師」是一個很特別的課程，融匯工程、科技、藝術和創意於一身。透過設計電車的車身，讓這種歷史悠久的交通工具把資優學員的創作帶進社區，同時讓乘客和行人欣賞到他們的創意心思。

7·7起兩日資優教育公開博覽

其他學苑15周年活動包括7月7及8日於科學園舉辦「資優教育博覽」，師生、公眾可參與。現場設工作坊、表演及課程體驗等，展覽攤位及遊戲包括模擬飛行體驗、無人機足球比賽及火星探測車。博覽第二天（7月8日）設「2023何東資優教育演講」，由中大醫學院副院長（研究）兼香港科學院院長盧煜明主講，講題為「敢夢敢想．開創無限」，分享他對培育資優學生的心得；播道書院總校長主講「傳統中華文化對培育資優兒童的啟示」的家長講座。

此外，教育局日前發通函，稱持續支援學校推行校本資優課程，2023/24學年「資優教育學校網絡計劃」7月14日或之前接受申請。該計劃涵蓋不同的學習領域或範疇，包括中英數、個人、社會及人文教育（常識、中史或公民、 經濟與社會）、STEAM、情意教育，透過舉辦網絡學校會議、開放課堂，互訪交流及經驗分享會，協助學校規劃及實踐校本資優教育課程，加強跨校交流。

相關字詞﹕科學園 香港資優教育學苑

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