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教育

初小棄用課本教常識 動手創．做塑自主學習

【明報專訊】課室內的小學生在耍太極、玩皮影戲，看似參與課外活動，其實是常識課堂一部分，藉活動了解中華文化。大圍一間小學在初小常識科棄用課本，不設測考，改為活動教學，校方希望新教學模式助學生將抽象概念具體化，從活動培養自主學習。有小三生稱此模式下「學習變得更快樂」。

大圍循理會美林小學在小一至小三引入賽馬會「感．創．做」（Learning By Doing，簡稱LBD）大本營計劃的教學模式，常識科以活動教學取代課本，不設測考，教師透過填寫學習歷程檔案，並要求學生和家長自評，記錄學習進度。高小則因課程需要維持採用課本。

師生共製情緒瓶 學懂自我紓解

美林小學在初小各級設不同常識科學習主題。該校LBD常識科教師侯善鈺說，小一級以「獨特的我」為主題，學習內容圍繞認識自己、學校，以至學懂面對情緒，教師會與學生一同製作「情緒瓶」，學習在情緒不穩時如何冷靜下來，「將抽象概念具體化」。該校小二級可學習人體健康，學生透過實驗，了解人體消化系統，侯老師稱可以幫助學生加深印象；學生也可用平板電腦上網找資料，鼓勵自主學習。該校小三級學生會學習環保手作，藉此認識回收和再造方法。

校長：不求標準答案

小三生：學習更快樂

小三生湯同學表示，自行上網找資料時，有時覺得內容艱深難懂，這推動她加強語文學習，「如果中文能力提升，再遇上（難懂內容）時，可以自己獨立理解」。她又認為常識科不設課本，學習變得更快樂，「所學的知識因此記得很深刻」。校長招捷玲表示，LBD教學下，課上不追求標準答案，讓學生從活動中愛上學習，從而培養自主學習，「不希望只用分數判斷學生能力」。

教育局現設「常識科國家安全教育課程框架」，融入國家概念、國民身分認同等元素；被問到校本教材能否滿足國安教育要求，招校長稱，LBD教學可充分使用教育局課程框架，可將國安、價值觀、品德教育滲入各個主題，「學生可理解中國文化源遠流長及歷史背後意義，當中對『情』的掌握更強烈，在品德、國民教育等更達到效果」。她又稱，LBD教學成本較高，亦要投放資源培訓教師，但樂見學生有更佳學習動機，改善學習態度。

相關字詞﹕皮影戲 太極 常識科

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