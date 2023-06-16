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教育

科大發現防衰老「關鍵蛋白」

【明報專訊】在人類老去過程中，細胞會停止分裂並在體內累積，造成細胞損傷，引起衰老相關疾病。香港科技大學研究團隊發現一種與衰老有關的關鍵蛋白，有助進一步推動研發針對衰老相關疾病的干預治療措施。團隊亦把該蛋白細胞移植到老年的實驗小鼠體內，改善肌肉再生功能，相信在各種人類細胞系上也能防止細胞衰老。

「老」鼠移植後 改善肌肉再生

由科大生命科學部何善衡生命科學副教授張曉東領導的研究團隊，利用骨骼肌的成人幹細胞作為模型系統，發現一種名為CPEB4的信使核糖核酸（mRNA）結合蛋白，能維持線粒體的新陳代謝，從而令細胞維持健康。根據團隊在小鼠身上的研究，CPEB4蛋白含量會在衰老小鼠組織中下降，其中骨骼肌情况最明顯。如要恢復老年肌肉幹細胞中的CPEB4水平，可增加線粒體蛋白產生，提高能量輸出，有效防止細胞衰老。團隊嘗試把重新表達的CPEB4肌肉幹細胞移植到老年的實驗小鼠體內，成功改善其肌肉再生功能，相信CPEB4在各種人類細胞系中也能防止細胞衰老。

張曉東表示，研究結果突顯mRNA結合蛋白在肌肉幹細胞中維持線粒體功能和蛋白質組的重要，更為CPEB4於緩減線粒體缺陷和逆轉細胞衰老的診斷和治療研發提供新見解。成果也有助進一步探討將CPEB4用於治療各種線粒體疾病，如萊氏症候群。

相關字詞﹕衰老 香港科技大學 科大

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