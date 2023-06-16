八大內地生7年增35% 非本地生同期升32％

政府以3個學年為一周期，釐定8間資助大學的經常撥款。該文章所載的統計數字反映在2016至19三年期、2019至22三年期及2022至25三年期（截至2022/23）的發展。修讀教資會資助學士學位課程的就學人數由2016/17學年的83,920逐漸增至2022/23學年的88,599，平均每年上升0.9%。

副學位將剩師訓 學生跌半

文章提及，按政府政策，副學位課程一般應以自資方式運作，因此自2022至25三年期起，八大取消了所有教師培訓以外的副學位課程收生學額，由於核准收生學額減少，就學人數相應下跌。副學位課程就學人數從2016/17學年的5184顯著下降至2022/23學年的2442，跌幅53%。

醫護學生升17% 理學科16%

文章載列7個學科類別的教資會資助課程就學人數，以學士學位課程計算，2016/17至2022/23學年7年間，「醫科、牙科和護理科」由9705增至11,340人，上升17%；升幅第二高是「理學科」增16%至15,702人。文章提及，為回應社會需要，政府近年增加了醫療專業相關培訓課程的教資會資助學額，以應付未來醫療人力需求及確保醫療系統持續發展。教師培訓收生學額亦增，致「教育科」的學生人數亦由4001增至4164，升幅4%。