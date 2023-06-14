教大家庭友善措施調查：85%僱員感不普遍

逾七成盼五天工作 逾六成盼彈性上班

教大團隊亦與25名僱主和經理作深入訪談，從管理角度了解有關情况，有僱主表示之前曾在大公司工作，未聞家庭友善僱傭措施；有經理指「照顧父母是子女的責任，不應無故變成公司的責任」。

負責調查的教大心理學系助理教授何振業稱，僱主與僱員對FFEPs的期望存在落差，主要是由於僱員希望更多時間照顧家人，但是僱主認為處理特定家庭事務的支援，例如是家長日假期或特別事假並非僱主責任，所以傾向以「恩恤假」及「婚假」這類員工福利取代。何振業稱，「住宿及膳食服務業」、「製造業」、及「運輸、倉庫、郵政及速遞服務業」這些行業較抗拒為僱員提供家庭友善僱傭措施，建議政府加大力度支援有需要企業。