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教育

教大家庭友善措施調查：85%僱員感不普遍

【明報專訊】香港教育大學心理學系獲平等機會委員會資助，就「家庭友善僱傭措施」（FFEPs）做研究。400名有家庭照顧責任的僱員於2021年2月至12月填寫調查問卷，結果逾八成半受訪者認為FFEPs在香港「不太普遍」或「完全不普遍」。他們最期望僱主能提供五天工作周（72.8%），其次分別為彈性上班時間（67.3%）、特別事假（66.5%）；然而，本港僱主最常提供的FFEPs卻是恩恤假（70.8%）及婚假（69.4%），員工不常使用。

逾七成盼五天工作 逾六成盼彈性上班

教大團隊亦與25名僱主和經理作深入訪談，從管理角度了解有關情况，有僱主表示之前曾在大公司工作，未聞家庭友善僱傭措施；有經理指「照顧父母是子女的責任，不應無故變成公司的責任」。

負責調查的教大心理學系助理教授何振業稱，僱主與僱員對FFEPs的期望存在落差，主要是由於僱員希望更多時間照顧家人，但是僱主認為處理特定家庭事務的支援，例如是家長日假期或特別事假並非僱主責任，所以傾向以「恩恤假」及「婚假」這類員工福利取代。何振業稱，「住宿及膳食服務業」、「製造業」、及「運輸、倉庫、郵政及速遞服務業」這些行業較抗拒為僱員提供家庭友善僱傭措施，建議政府加大力度支援有需要企業。

相關字詞﹕教大 平機會 家庭友善僱傭措施

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