教大智能測斜視更快更準 另一微塑膠「快測」技術 同揚威日內瓦發明展

測眼免人手量度 數分鐘完成評估

盼助學校大規模檢查 及早識別患者

教大數學與資訊科技學系助理教授傅弘說，接受測試者只需坐在儀器前，系統會以不同速度交替遮蓋眼球，並以紅外線鏡頭捕捉眼球轉動，以此測量是否有斜視情况，例如雙眼不能注視同一目標。系統數分鐘內可完成臨牀評估，並提供詳細報告。傅弘說，新系統較傳統以視光師人手量度，可有效減少誤差，而視光師很大程度按經驗判斷，相對較為主觀。她又稱，系統適用於學校做大規模眼科檢查，舉例如學童有隱性斜視，未必容易被察覺，長大後或發展為「懶惰眼」，「約8歲前，是斜視的黃金治療期，希望新技術協助及早識別斜視患者」。

微塑膠「快測」省時儀器更平

可手機App遠程監控化驗

另外，由教大科學與環境學系副教授曾耀輝帶領的團隊，研發微塑膠「快測」技術，獲頒評判特別嘉許金獎。新技術採用總有機碳分析儀，監測水樣本中的微塑膠水平，今年曾為渠務署轄下3間污水處理廠檢測污水和污泥樣本。團隊早前獲環境及自然保育基金資助100萬元。

曾耀輝稱新技術減省分析樣本的時間和金錢成本。他解釋，傳統方法上，可用熱裂解氣相層析質譜儀分析微塑膠種類，在消化、重力分離、過濾和烘乾等「前處理（Pre-treatment）」步驟已花約40至60小時，新技術大大縮減至約4小時，形容是「快測」。此外，他稱要耗資150萬至230萬元才可添置一組傳統儀器，新技術所涉儀器常用於一般水質分析實驗室，一組約需30萬至50萬元。

功能上，曾耀輝稱新技術有助研究人員掌握樣本中的微塑膠水平，例如進入和排出污水廠的水樣本，「我們更易看到不同步驟中的（塑膠）去除率。對（分析）污水廠的能力更加重要，知道（樣本中）塑膠水平有多高，才可改良」。他稱新技術可檢測食水、海水、污泥、沉積物等不同環境樣本，亦可配合手機應用程式，遠程控制和實時監察化驗過程。

教大在今屆日內瓦國際發明展共獲7個獎項。副校長（研究與發展）陳智軒稱，校內各研究團隊利用顛覆傳統的新技術來解決問題，校方同時希望繼續培養學生投入創科，且支援他們嘗試創業。