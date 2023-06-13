習七一講話納教材 倡公民科兩節教授 教局建議討論「愛國者」標準等

教育局本月上載題為「認識國家主席習近平的〈七一重要講話〉」長26頁的簡報，臚列兩項學習目標，包括加深學生認識「一國兩制」成功實踐對國家和香港發展的重要性，以及建立家國情懷，提升民身分認同。局方建議教師完成中四所教授的「主題一：『一國兩制』下的香港」後才使用教材，利用兩節課約80分鐘教授，宜按校本情况調適，配合學生需要。

總結：認識國情貢獻國家社會

簡報節錄了習近平七一講話內容，當中提及「四個必須」的第三項「必須落實愛國者治港」，建議學生討論為何在一國兩制下必須實施愛國者治港等；又提到習的「四點希望」，建議小組討論為什麼落實「四點希望」會對香港長遠發展帶來積極影響（見表）。教材另節錄習講話提到「我們殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生」，建議完成課後習作題目，回答「你認為你需要在哪些方面作更好準備，以把握國家和香港的末來發展機遇，從而實踐個人理想？」簡報總結「青年人是國家和香港未來的棟樑，習主席非常關顧青年人的成長。大家應從多方面認識國情，為國家和社會作出貢獻」。

指昔教師對國家認知不全面

校長料帶領討論成挑戰

創知中學校長黃晶榕認為，公民科本質上就是一門國民教育科，主旨之一是認識國家、培養國民素質等，相信教材採用習近平講話具意義，可強化「一國意識」，引領師生認識國情和融入國家發展大局。他說，教材和工作紙的討論問題對部分教師而言或是挑戰，「公民科或一般老師過往真的對國家認知不太全面，尤其對領導人講話，大家是一知半解，少有細心閱讀。但有困難的話，可以學習，（教師）未至於應付不來」。

校長料DSE涵蓋領導人講話

明年是公民科首屆中學文憑試（DSE）。黃晶榕估計，DSE公民科考核範圍或涵蓋國家領導人和中聯辦代表等講話、「一帶一路」和大灣區等國家宏觀發展策略，「公民抗命、民主自由啊……過往一面倒講這些，對國家就談得少，現在經過政治和社會事件，可能因此強調國家這部分」。