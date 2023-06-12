明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

學者科研得獎 嘆港科研出路仍窄

【明報專訊】由內地科學家、企業家發起的「未來科學大獎」每年向內地及港澳台的傑出科學家頒獎，今年獲獎名單8月底公布，並首次移師香港舉行連串交流活動。科研發展需要人才，上屆獲獎的港大數學系講座教授莫毅明表示，本港出現科研人員流失、科研出路窄的問題仍在，但同時亦有吸納國際人才，希望未來與大灣區的學術交流，可帶動香港研究氣氛，吸引港生投身科研。

籲效內地 擴基礎科學研究投資

主辦方前日（10日）在港大舉辦「2022年獲獎人紀錄片觀影會」，約250名本地及大灣區學生參加。專精代數幾何的莫毅明受訪稱，去年得獎是他「人生的重大時刻」，肯定了他幾十年的努力。當時他憑「極小有理切線簇」（VMRT）理論獲獎，該理論解決一系列代數幾何領域的猜想，以及證明志村簇上的Ax-Schanuel猜想。莫毅明認為，發展創科時，學術基礎是「相輔相成」，如人工智能技術離不開數學、計算機科學等理論根基，而內地政府大力投資基礎科學研究，大企業如華為、騰訊亦注重招聘數學專才，值得香港借鑑。

倡參考法國 公職身分聘科研人才

2018年莫毅明接受報章訪問時曾稱，香港科研出路窄、研究所少，窒礙本地科研發展。被問及現况有否改變，他認為問題仍存在，稱研究所是國際及跨領域交流平台，有利創科，希望未來與大灣區的學術交流可帶動香港研究氣氛，吸引本地學生投身科研。他說，港府或可參考法國，當地公營的「國家研究中心」（CNRS）以公職人員身分聘用科研人才，他們可選擇在不同學術機構做研究，毋須兼任教職員。

另外，被問到是否擔心科研人才流失，莫毅明承認確有此「較突然的現象」，但強調香港正同步招聘全球高端人才，港大數學系最近亦增聘兩名講座教授。

「未來科學大獎」於2016年由內地科學家、企業家發起，頒予來自大中華地區、成果在國際影響力巨大的科學家，設有「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」，每項獎金100萬美元。港大微生物學系講座教授袁國勇、港大公共衛生學院病毒學講座教授裴偉士於2021年同獲頒「生命科學獎」。

未來科學獎移師港 10月辦「大獎周」

未來科學大獎基金會秘書長武紅稱，香港是重要的國際化窗口，加上今屆港府重視創科，故今年大獎移師香港。她稱本屆評審工作已近尾聲，將在8月底公布獲獎人，10月將在科學園、港大等場地舉行「2023未來科學大獎周」，邀請來自9個國家近百名科學家交流科研成果，並安排應屆獲獎人與青年對談。

港大協理副校長（研究及創新）岑浩璋則說，「科學離不開人才、青年」，盼在港大配合下建構國際交流平台，啟發青年對科學的熱誠。

上 / 下一篇新聞