學者科研得獎 嘆港科研出路仍窄

籲效內地 擴基礎科學研究投資

主辦方前日（10日）在港大舉辦「2022年獲獎人紀錄片觀影會」，約250名本地及大灣區學生參加。專精代數幾何的莫毅明受訪稱，去年得獎是他「人生的重大時刻」，肯定了他幾十年的努力。當時他憑「極小有理切線簇」（VMRT）理論獲獎，該理論解決一系列代數幾何領域的猜想，以及證明志村簇上的Ax-Schanuel猜想。莫毅明認為，發展創科時，學術基礎是「相輔相成」，如人工智能技術離不開數學、計算機科學等理論根基，而內地政府大力投資基礎科學研究，大企業如華為、騰訊亦注重招聘數學專才，值得香港借鑑。

倡參考法國 公職身分聘科研人才

2018年莫毅明接受報章訪問時曾稱，香港科研出路窄、研究所少，窒礙本地科研發展。被問及現况有否改變，他認為問題仍存在，稱研究所是國際及跨領域交流平台，有利創科，希望未來與大灣區的學術交流可帶動香港研究氣氛，吸引本地學生投身科研。他說，港府或可參考法國，當地公營的「國家研究中心」（CNRS）以公職人員身分聘用科研人才，他們可選擇在不同學術機構做研究，毋須兼任教職員。

另外，被問到是否擔心科研人才流失，莫毅明承認確有此「較突然的現象」，但強調香港正同步招聘全球高端人才，港大數學系最近亦增聘兩名講座教授。

「未來科學大獎」於2016年由內地科學家、企業家發起，頒予來自大中華地區、成果在國際影響力巨大的科學家，設有「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」，每項獎金100萬美元。港大微生物學系講座教授袁國勇、港大公共衛生學院病毒學講座教授裴偉士於2021年同獲頒「生命科學獎」。

未來科學獎移師港 10月辦「大獎周」

未來科學大獎基金會秘書長武紅稱，香港是重要的國際化窗口，加上今屆港府重視創科，故今年大獎移師香港。她稱本屆評審工作已近尾聲，將在8月底公布獲獎人，10月將在科學園、港大等場地舉行「2023未來科學大獎周」，邀請來自9個國家近百名科學家交流科研成果，並安排應屆獲獎人與青年對談。

港大協理副校長（研究及創新）岑浩璋則說，「科學離不開人才、青年」，盼在港大配合下建構國際交流平台，啟發青年對科學的熱誠。