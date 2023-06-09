政綱被投訴受罰 學生會前幹事擬終極上訴 錄音流出被指恐嚇 浸大查私錄

學生斥調查政綱投訴欠交代

原為學生會外務副幹事長的戴嘉平昨稱，錄音公開後，相信校方知道涉哪一名高層，惟校方迄今未回應，「校方是想扮無事，還是認同該名教職員的言論？」認為言論具恐嚇成分，促校方認真對待。被公開的錄音長20秒，有校方代表以「分享個人感受」為由，向學生會幹事會內閣「滄溟」稱「你哋可以有很多抗爭，但你記住一樣嘢，你打我一拳，我一定踢番你一腳……」

浸大昨晚回覆，有學生公開表示在較早前與校方會議中，在未有知會其他與會者下自行錄音，並把個別人士的講話節錄公開發布，不能接受有關做法，大學各成員必須時刻恪守道德標準及遵守法律，大學會按既定程序調查及適時啟動相關紀律程序。

罰寫反思文 校方看真誠度

浸大學生會3名前幹事，包括原任幹事長許雯珣、原外務秘書陳逸豪、戴嘉平因上訴失敗獲相同處分，被禁止參與學生組織工作16個月、交600字反思文章、做國安法測驗。他們昨展示學校所發的懲戒信，提及學生事務處會檢視反思文章字數、真誠程度、原創程度及反思內容。有被罰學生自行將反思文章張貼於校內民主牆（見表）。

質疑不加立場引時事也不可

浸大4月稱滄溟的政綱誇大、不符社會標準。戴嘉平昨稱，據知校方指控涉及政綱內提及各大學學生會正面對前所未有的難關，例如港大學生會評議會通過感激七一刺警案自戕者梁健輝的議案，被控國安法。戴認為該事被傳媒廣泛報道，甚至在國安法課程上引用，「為何我們沒加任何立場，只是提起，他（校方）已覺有問題？」

4人昨到校長室遞交「致校長的公開信」促校長衞炳江回應，由校方職員代為轉交。浸大回覆，已於4月中旬向時任幹事會交代投訴情况，以及滄溟在網上平台所發表的資料涉及的問題，並傳達紀律處分相關學生的決定。