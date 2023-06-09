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教育
2023年6月9日星期五
語文同樂 第651期
政綱被投訴受罰 學生會前幹事擬終極上訴 錄音流出被指恐嚇 浸大查私錄
浸大發內部備忘 開會禁私下錄音
書與人生：橫豎撇捺的音樂美學——Weslyn Ho
書與人生：寥寥數筆 想像如歌綻放
短篇搜查官：「被戛然而止」之痛——吳曉樂〈鉑銥男孩〉
字遊打卡：當馬車與汽車擦身而過──阿米希人的初心
潮看文史：娘（niang）炮（pao）
書與人生：橫豎撇捺的音樂美學——Weslyn Ho
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【明報專訊】大家看林家謙《某種老朋友》、Jeremy（李駿傑）《半》等MV時，
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