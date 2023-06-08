科大研AI預測阿爾茲海默風險

逾70%準確 盼納常規篩查

阿爾茲海默症影響全球逾5000萬人，是一種涉及認知功能障礙和腦細胞喪失的致命疾病。團隊是次研究人工智能模型，建立用於評估歐洲和中國人群患上阿爾茲海默症的多基因風險的深度學習模型。研究將新型深度學習模型與基因檢測結合，可估計一個人在其一生中患阿爾茲海默症的風險，準確率超過70%。

葉玉如表示，研究證明深度學習方法在遺傳研究和阿爾茲海默症風險預測方面的成效，這重大突破將加快阿爾茲海默症的大規模風險篩查及風險分級。除了風險預測之外，此方法能將個體根據疾病風險分級，為阿爾茲海默症的致病和惡化機制提供嶄新研究思路和見解。

陳雷表示，今次研究突顯人工智能潛力，能在解決跨學科挑戰中提供強大高效的工具，他相信人工智慧在不久將來於各種醫療領域擔當重要角色。在今次研究，中國科學院深圳先進技術研究院、倫敦大學學院的科研人員，以及香港威爾斯親王醫院和伊利沙伯醫院的醫生亦有合作。