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教育

小一生減 派位多滿意 有校長料叩門減七成

【明報專訊】9月升小一的「統一派位」結果昨揭盅，不滿結果或有意博高一線的家長均可申請其他學校的「叩門位」（即候補位）。有小學校長表示，在適齡學生人口減少、派位滿意度高的情况下，估計家長叩門需求大減，料該校收叩門申請表數量減少七成。

今年資助學校叩門位每班減一個，25人「小班」叩門位2變1，30人「大班」則3變2。屬「大校」的油蔴地天主教小學的叩門位由15個減至10個，該校校長余佩琴預計個別學生流失後，仍有約15個候補位，校方去年已自行減收叩門生，料今年也未必「收盡」叩門名額。她稱區內小學沒協議「不取錄同區叩門生」，但校方會檢視叩門生原本獲派哪間學校，不會取錄全部來自同一學校的叩門生。

今年20,355名學童參加小一統一派位，當局上周公布，約82%參加小一統一派位學童獲派首3志願，創15年新高。余校長分析，適齡學童人數下跌加上派位滿意度高，認為家長叩門意欲減低，「加上我看來移民潮仍有餘波，例如讀完幼稚園就離港，所以人數會進一步下跌」，該校過往叩門階段平均收200份申請，余料今年減大約七成，約50至60人申請。

冀爭取更好學校 家長稱減額不公

家長徐女士女兒在去年底自行分配學位階段已獲小學取錄，為爭取入更好學校和配合搬屋，共到5間小學叩門。她對當局減少叩門額措施感驚訝，認為做法不公，料叩門成功率因而減低，稱以平常心準備。

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻說，昨收到至少135人叩門申請，稱過往叩門階段可獲約400份申請，料今年派位滿意度提高，叩門申請將大減一半。他指連同學生流失的學額，預計共有20個候補位，如開學後有新生流失，就會用叩門生填上，直至9月5日，之後再流失學生也不會填補。

黃大仙校支持封頂 鼓勵本區就讀

此外，9月有兩間小學因收生不足被「派0班」的黃大仙區，當區小學校長會主席張作芳表示，區內沒協商如何取錄叩門生，她認為新措施令受歡迎學校收叩門生的數字「封頂」，或減輕「音樂椅」效應，「家長流動（獲他校取錄）的機會應比以往小，我們也當然很鼓勵（家長安排子女）留在本區」。

至於同獲「派0班」小一的中華基督教會長洲堂錦江小學，9月轉以私立形式辦小一，爭取2024/25學年重獲政府資助。該校昨在校網宣布接受小一報名，辦學團體資助下，新學年小一新生學費、書簿費、雜費、校內功課輔導班和校本課外活動費用全免，首16名報名學生可免費獲贈校服，並免費參加所有升小一銜接課程、暑期活動等。

相關字詞﹕升小一 叩門 小一派位

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