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教育
2023年6月8日星期四
公民學堂 第035期
小一生減 派位多滿意 有校長料叩門減七成
科大研AI預測阿爾茲海默風險
兩地高校合作進展 蔡若蓮：現研究項目2320個
時事懶人包：擴大人才清單
放眼中國：農民工
圖看議題：港人健康指數
議題close-up：代表香港考察南極 鍾芯豫籲關注海洋保育
大開眼界：中共中央財經委員會
影視看文化：《超級瑪利歐兄弟大電影》——跨世代的集體回憶
時事懶人包：擴大人才清單
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【明報專訊】香港政府2023年5月16日公布擴大人才清單，涵蓋專業由13項大增至51項，涵蓋9個行業領域，包括金融服務、創新科技、創意產業等，新增兩大行業領域包括「醫療服務」及「發展及建造」。
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