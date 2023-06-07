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教育

調查：三成少數族裔生需情緒支援 多不懂求助

【明報專訊】香港中華基督教青年會（YMCA）去年6月至11月訪問300名少數族裔中學生，評估他們對香港精神健康服務的認知與需求，結果顯示27.9%受訪者稱有需要接受精神健康支援服務，但當中70.8%稱不認識本港現有支援，並有79.7%稱不懂求助。有巴基斯坦裔青年稱，身邊人不知道如何尋找精神健康支援服務，也會考慮到文化差異或宗教因素，阻礙求助意願。

巴裔生：搭港鐵無人願坐身旁

在城大就讀英文學士的巴基斯坦裔Arfan Tariq在港生土長，會說廣東話及書寫中文，他分享生活上受歧視的經驗，稱有次搭港鐵時車廂擠滿乘客，卻無人願坐在其身旁；兼職做補習導師時，部分家長得知他是少數族裔，不問學歷資格便將他拒之門外。Arfan說曾使用大學提供的精神健康輔導服務，但身邊大部分少數族裔，尤其非大學生，不知如何尋找精神健康支援服務，也往往因文化差異或宗教因素阻礙他們的求助意願。

YMCA辦中心助融入社區

YMCA「在港拓展少數族裔人士服務」工作小組召集人李文基認為，政府應更針對為少數族裔提供心理健康服務，例如設專門的情緒支援及輔導服務中心，以改善他們的精神健康。

調查亦訪問了逾800名華裔中學生，結果顯示逾九成稱願意與少數族裔做朋友，而不願交友的主因在於語言障礙、較少接觸等。YMCA今年1月成立彩暉多元文化中心協助少數族裔融入社區，定期透過多元文化日等大型公眾活動教育大眾。

相關字詞﹕少數族裔 香港中華基督教青年會

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