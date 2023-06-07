伙香港粵劇藝術團展學術研究 都大譯粵劇英文版助推廣

不改「核心元素」留神髓

團隊未來會將粵劇劇本、歌詞和撮要翻譯成英文，讓非華語者了解粵劇劇情和意思，從而推廣傳統粵劇文化，初步翻譯取材篇幅較短的折子戲，其後再納入長篇粵劇。林群聲表示，希望透過翻譯令更多人認識粵劇，領略粵劇的奧妙之處和值得傳承的中國文化，產生興趣後再開始「入門」了解粵劇文化。他說翻譯時會注重粵劇箇中神髓，會不斷琢磨翻譯版本，並經粵劇專家確認意思，預計翻譯過程需時，暫未知成品數量。他稱雙方會合辦網上粵劇導賞課程，提高大眾欣賞及評鑑粵劇的知識。

合作計劃亦包括展開粵劇相關學術研究，了解觀眾看粵劇的心態和取向。香港粵劇藝術團行政總裁王勝泉說，過去不少研究未有最終結果或獲跟進，難作為業界參考，希望這次合作可以延續過往研究和得出結果，讓業界可作相應調整。他提及現時的年輕粵劇從業員有不少演出機會，但質量有待提升，相信與資源問題有關。他說會向有心的年輕人提供針對培訓，提升演出水平，以推動粵劇發展。

辦粵劇研藝中心助育新血

香港粵劇藝術團於上月底成立，都會大學的何陳婉珍粵劇研藝中心則將於8月19日舉行成立儀式，將演出5齣經典粵劇折子戲。兩者均由已故「賭王」何鴻燊三房太太何陳婉珍贊助成立，旨在製作精品劇目，從而培養新一代粵劇演員和樂師，並提升本地年輕一代及海外觀眾對粵劇的認識和欣賞，促進中外文化藝術交流。