逾三成受訪殘疾者 感排擠老師不了解 精神病等隱性殘疾社交更難

平機會行政總監（營運）朱崇文表示，現時對年輕殘疾人的社會標籤、歧視及缺乏了解仍存在，削弱他們的自信心，並強化他們對殘疾身分的負面看法。他建議加強公眾對《殘疾歧視條例》的認知、透過公眾教育在社區推廣接納多元的意識等。

平機會：須加強教育多元意識

上述研究在2020及2021年發問卷調查673名年輕殘疾人士，其中469人是隱性殘疾。受訪者中，18.9%患抑鬱症或思覺失調，7.1%是自閉症譜系障礙，6.5%是專注力不足/過度活躍症。

另外，研究團隊與40名年輕殘疾人士深入訪談，當中隱形殘疾人士佔比55%。調查過程中，受訪者的殘疾屬顯性或隱性是由他們自己判斷。

專上殘疾生感排斥比例更高

調查結果顯示，年輕殘疾人士認為自己不論在學校或工作間，都遭受殘疾歧視。36.1%受訪者表示曾因殘疾而被同學取笑或排斥，亦有36.4%稱他們的老師未能了解他們因殘疾而導致的學習困難；而專上學習環境中的年輕殘疾人士處境更嚴峻，各有超過四成的年輕殘疾人士表示曾因殘疾而被同學取笑或排斥，以及老師未能了解他們因殘疾而導致的學習困難。

首席研究者、香港城市大學社會及行為科學系助理教授關志健表示，隱性殘疾多為情緒病、思覺失調等，患者性格亦受病情影響，因此較顯性殘疾更容易遇到人際相處困難，另外隱性殘疾較難辨識，「你唔知佢有事，但譬如坐輪椅係可以見到，可能顯性殘疾會得到更多幫助，與人相處嘅困難就會少啲」。

顯性殘疾如坐輪椅 更易獲幫助

另外，調查亦訪問161名僱主，發現超過八成的僱主認同殘疾僱員應與其他員工同工同酬，亦有85.1%僱主願意聘請具有專上學歷的殘疾人士，但過半數僱主關注無障礙設施及調適措施的成本，同樣有逾半擔心與殘疾僱員相關的額外培訓成本，及因為可能被起訴而不能對殘疾僱員作紀律處分。