體育指引更新 促避中午烈日戶外活動 教局籲警惕酷熱 教師：或到禮堂上課 安全為先

主要更新「防止暴曬的措施」

教育局編訂的《香港學校體育學習領域安全指引》涵蓋學校在體育課及做相關活動時的原則和安全建議，防止意外發生。局方事隔4年半更新該指引，主要更新「防止暴曬的措施」、「在炎熱及潮濕天氣下進行體能活動須知」，後者列出9項教師應注意事項（部分見表）。

在《指引》基本原則方面，提及學校應留意天文台和環境保護署等發出的資訊或警告，包括空氣質素健康指數、炎熱天氣、酷熱天氣、高溫天氣持續、極端酷熱、寒冷及強烈寒潮等，並按現場的天氣及環境情况，判斷應否按計劃進行、調整、押後或取消活動或比賽。

教師稱因應天氣調整 增喝水次數

天主教新民書院體育科主任黎可基稱，教師因應實際天氣情况專業調校課程強度及安排，沒有一刀切指標決定，舉例稱當「酷熱天氣警告」生效，會注意體育課舉行的時間，若在午飯前後烈日當空時，或調整課程轉到禮堂上課，盡量避免戶外「曬太耐」。

當天氣炎熱時上戶外體育課，他會特別注意學生休息及運動量，增加學生小休喝水的次數，避免做高強度運動如跑步測試，亦會提醒佩戴口罩的學生在運動時暫時除下口罩。

指天熱學習動機減 學生「基本唔想郁」

教學約20年的黎可基稱，感覺今年炎夏比往年來得早，4月中至5月已感受到炎熱，由於該校欠缺操場，師生需步行6至7分鐘，爬約200級樓梯到京士柏遊樂場上課。他稱，天氣熱令學生學習動機減，「基本上都唔想郁，教學幾有趣味性都差一點」，亦有學生曾反映天氣熱建議去禮堂上課。至於田徑等校隊訓練，他說影響不大，因課外活動一般安排在放學後，氣溫稍降。

另外，指引內「防止暴曬的措施」則建議，師生曝露在陽光下約30分鐘前應塗抹足夠分量的防曬液。